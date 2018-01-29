Гайтан пока отклоняет поступившие ему предложения

Переход полузащитника «Атлетико» Николаса Гайтана в «Зенит» не кажется чем-то свершившимся.

Аргентинский футболист точно хочет покинуть мадридский клуб этой зимой, так как главный тренер «кольчонерос» Диего Симеоне на него не рассчитывает, но хавбек, по слухам, пока не получил предложение, которое бы его полностью устроило.

Испанская пресса утверждает, что 29-летний игрок уже успел отказаться от перехода в валлийский «Суонси» и мексиканский «Монтеррей». Гайтана в своих рядах также хотели видеть в «Бока Хуниорс», но аргентинский клуб не может позволить себе заплатить за игрока запрашиваемую «Атлетико» сумму (не менее 15 млн евро).

Аргентинец, которого не хватает «Зениту»