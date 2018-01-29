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Гайтан пока отклоняет поступившие ему предложения

сегодня, 12:09

Переход полузащитника «Атлетико» Николаса Гайтана в «Зенит» не кажется чем-то свершившимся.

Аргентинский футболист точно хочет покинуть мадридский клуб этой зимой, так как главный тренер «кольчонерос» Диего Симеоне на него не рассчитывает, но хавбек, по слухам, пока не получил предложение, которое бы его полностью устроило.

Испанская пресса утверждает, что 29-летний игрок уже успел отказаться от перехода в валлийский «Суонси» и мексиканский «Монтеррей». Гайтана в своих рядах также хотели видеть в «Бока Хуниорс», но аргентинский клуб не может позволить себе заплатить за игрока запрашиваемую «Атлетико» сумму (не менее 15 млн евро).

Аргентинец, которого не хватает «Зениту»

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Все комментарии
fcspartak
fcspartak ответил Казанский
сегодня в 19:23
Казанский:
Женька Харьковский уже давно себе место на туманном Альбионе присмотрел..И всякие Слуцкие и Мусы это первый впрос для проверки почвы ...ну не прошло.Годик еще ждать надо)))
так бабло давно ушло на кипрский оффшор. унитаз арена в беспроветном залоге у банка, ложи не проданы, офисы так же. уходить наверное будет через одесские катакомбы)
Заполярный
Заполярный ответил FROLL 001
сегодня в 17:54
FROLL 001:
Ему дается, можно сказать, главный шанс жизни. С Зенитом не покочевряжишься. Свято место пусто не бывает! Гыгыгы!
ДА ШАНС ШИКАРНЫЙ, БАБЛА СРУБИТЬ И НА НАГРЕТУЮ СКАМЕЙКУ, ОНА ЕЩЕ ОТ ДЮБЫ НЕ ОСТЫЛА.
Colonist
Colonist
сегодня в 17:21
Фамилия для Зенита самое то - Гейтан! :)))
РусФут
РусФут ответил denmig
сегодня в 17:17
denmig:
опять аргентинец!?? Команда стала зваться заргенит!
Ну или по отношению к вам-спарчерн-или чернспар-так что человече-поход
у тебе видней-баклан)) И эту тему можно продолжать"склонять" очень долго)))))
time out
time out ответил Nikola45
сегодня в 16:52
Nikola45:
Народные деньги на Лукойле! Супруга вчера заправилась на Лукойле сегодня двигатель троить стал! ((
Заправляйся газом, нечего по Лукойлам шастать. И что интересно, троить двигатели начинают только у лазурных, но они все равно упорно заправляются на Лукойле.
Казанский
Казанский ответил fcspartak
сегодня в 16:00
fcspartak:
арендаторов примерно как болельщиков, жители песчаных улиц недовольны что даже этот мизер умудряется все загадить... в лондон женьке пора)
Женька Харьковский уже давно себе место на туманном Альбионе присмотрел..И всякие Слуцкие и Мусы это первый впрос для проверки почвы ...ну не прошло.Годик еще ждать надо)))
fcspartak
fcspartak ответил Nikola45
сегодня в 15:52
Nikola45:
Народные деньги на Лукойле! Супруга вчера заправилась на Лукойле сегодня двигатель троить стал! ((
действительно беда) супруга троить начала)
fcspartak
fcspartak ответил Казанский
сегодня в 15:50
Казанский:
Ну а что делать,что делать?(((Вот продал Гинер Мусу в Лестер за 18 млн.евро полтора года назад,а на полный выкуп его сейчас и 6 лямов собрать не может...Хочется спросить еврея "Где деньги?",если три года никого не покупали и пользовались благотворительностью трех гос.корпораций России,начиная от Аэрофлота и заканчивая Оборонэкспортом ныне.Надеюсь что СК России спросит с него за нецелевое использование гос.средств и вывод их через оффшор на счета сына Вадима..
арендаторов примерно как болельщиков, жители песчаных улиц недовольны что даже этот мизер умудряется все загадить... в лондон женьке пора)
Nekit92
Nekit92 ответил Nikola45
сегодня в 15:49
Nikola45:
Народные деньги на Лукойле! Супруга вчера заправилась на Лукойле сегодня двигатель троить стал! ((
Беда((
time out
time out
сегодня в 15:34
Куда он денется, в мешок денег положат побольше, чтоб тяжелей был и прихлопнут этим мешком. Пока очухается, его уже покрасят в лазурный цвет.
Казанский
Казанский ответил fcspartak
сегодня в 14:47
fcspartak:
придется лыжникам опять в состав белупы заглядывать:)))
Ну а что делать,что делать?(((Вот продал Гинер Мусу в Лестер за 18 млн.евро полтора года назад,а на полный выкуп его сейчас и 6 лямов собрать не может...Хочется спросить еврея "Где деньги?",если три года никого не покупали и пользовались благотворительностью трех гос.корпораций России,начиная от Аэрофлота и заканчивая Оборонэкспортом ныне.Надеюсь что СК России спросит с него за нецелевое использование гос.средств и вывод их через оффшор на счета сына Вадима..
fcspartak
fcspartak ответил Казанский
сегодня в 14:39
Казанский:
"Шо таке.Я таки не понимаю что Ви имеете в виду",-ответил Гинер на оскорбления и обвинения))
придется лыжникам опять в состав белупы заглядывать:)))
Казанский
Казанский ответил moskwa 09
сегодня в 14:38
moskwa 09:
фигню не говори,в этом все клубы заинтересованы
Питерский,сюда иди..
moskwa 09
moskwa 09 ответил ДСА
сегодня в 14:35
ДСА:
Потому Зенит и пропихивает свой вариант лимита на легионеров, так как купить игрока из ТОП-5 чемпионатов может позволить себе только он. Итак в Зените хотят видеть у себя 8 легионеров, у остальных что бы было по 4.
фигню не говори,в этом все клубы заинтересованы
Казанский
Казанский ответил fcspartak
сегодня в 14:34
fcspartak:
таки они поняли схему гинера) ох уж хитровыделанный харьковчанин)
"Шо таке.Я таки не понимаю что Ви имеете в виду",-ответил Гинер на оскорбления и обвинения))
fcspartak
fcspartak ответил Казанский
сегодня в 14:32
Казанский:
Жаль Димона с Артемоном,которые в Шереметьево вторые сутки ждут Мусу с седлом((
таки они поняли схему гинера) ох уж хитровыделанный харьковчанин)
Казанский
Казанский ответил fcspartak
сегодня в 14:29
fcspartak:
"Лестер" заблокировал возвращение форварда Ахмеда Муса в ЦСКА на правах аренды. Отмечается, что английский клуб заинтересован лишь в полноценном трансфере 25-летнего футболиста. и тут облом)
Жаль Димона с Артемоном,которые в Шереметьево вторые сутки ждут Мусу с седлом((
fcspartak
fcspartak
сегодня в 14:27
"Лестер" заблокировал возвращение форварда Ахмеда Муса в ЦСКА на правах аренды. Отмечается, что английский клуб заинтересован лишь в полноценном трансфере 25-летнего футболиста.

и тут облом)
Казанский
Казанский
сегодня в 14:15
29-летний игрок уже успел отказаться от перехода в валлийский «Суонси» и мексиканский «Монтеррей»
---------------------
Так писали же,что за ним охоту открыли Интер и английский топ-клубы,а выиграл Зенит)))
Но меня терзают смутные сомнения,что предложенные Фурсенко 4 млн.евро в год Шайтана не устраивают и он рассчитывает развести питерский клуб на 6 лямов)))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:51
Но это пока! В будущем все возможно) Было бы классно, если бы Гайтан приехал играть в РПЛ.
Аденн
Аденн
сегодня в 13:42
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 13:28
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 13:19
      А лавочник-то привередливый.
      Верг
      Верг
      сегодня в 13:16
      гайтан уже фактически как футболист закончился, ему разве что предложения лямов за 30 из китая ждать или из зенита, доигрывать.Весь прошлый и этот сезон вату катает, точнее в этом в глухом запасе. Так что избавляться от него неоходимо.
      denmig
      denmig
      сегодня в 13:06
      опять аргентинец!?? Команда стала зваться заргенит!
      Nikola45
      Nikola45 ответил ДСА
      сегодня в 12:57
      ДСА:
      Потому Зенит и пропихивает свой вариант лимита на легионеров, так как купить игрока из ТОП-5 чемпионатов может позволить себе только он. Итак в Зените хотят видеть у себя 8 легионеров, у остальных что бы было по 4.
      Бред сивой кобылы!
      AlexVargas
      AlexVargas ответил Nikola45
      сегодня в 12:54
      Четкие автоголы)
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 12:53
      Потому Зенит и пропихивает свой вариант лимита на легионеров, так как купить игрока из ТОП-5 чемпионатов может позволить себе только он. Итак в Зените хотят видеть у себя 8 легионеров, у остальных что бы было по 4.
      За адекватность
      За адекватность ответил Nikola45
      сегодня в 12:53
      Nikola45:
      Хороший добротный игрок! Это не Педро Роша! И Зениту он необходим! Не заигранный, а это много уже! Успел бы еще влиться в команду до игры с Селтиком!
      Да не так уж он и необходим на мой взгляд, разве что в аренду с правом выкупа, а дальше как карта ляжет.
      112910415
      112910415
      сегодня в 12:48
      парень знает, что денежный мешок надо трясти сильнее
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