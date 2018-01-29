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«Вест Хэм» хочет арендовать Смолова, «Краснодар» настаивает на полноценном трансфере

сегодня, 15:26

«Вест Хэм» ведет переговоры с «Краснодаром» по нападающему «быков» Федору Смолову, утверждает авторитетный британский источник.

Сообщается, что сам Смолов горит желанием попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге. «Молотобойцы» пытаются договориться с «быками» об аренде 27-летнего форварда сборной России до конца сезона с правом выкупа. Краснодарцы настаивают на полноценном трансфере за 12 млн фунтов.

Отмечается, что «русский Дэвид Бекхэм» бегло говорит по-английски, что должно помочь ему адаптироваться на Туманном Альбионе.

«Я лучше сдохну…» Смолов и его баттл

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:46
у каждого свои резоны
super zlo
super zlo
сегодня в 18:24
Англичане догадываются, что Смолов не вывезет.
leopit
leopit
сегодня в 18:03
Да ,это наш российский Лопырёв-молочный брат Баскина!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:43
Пристройте Федю. пока не захандрил, как пупсик Промес!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:42
Да пусть будет. Хоть кухню изнутри будет знать
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:12
Только причём тут Бекхэм, вообще не вкурил? А на аренду надо соглашаться, покажет себя хорошо, тогда подпишут. Всё зависит только от Феди.
Saang
Saang
сегодня в 17:07
Федя, сделай это. Не дай Зениту
drug01
drug01
сегодня в 16:40
платите и затем берите Федора? А платить хорошо не хотят!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:36
Федору нужно цепляться за любую возможность! Все равно в еврокубках Краснодар не играет, да и чемпионами России быкам не стать. Такого шанса может и не быть в будущем!
Гоша Великолепный
Гоша Великолепный ответил Дедуктор
сегодня в 16:24
Дедуктор:
Вест Хэм - заштатный клуб. Который обязаны обыгрывать первые 6 команд РФПЛ, включая и сам Краснодар. Феде надо идти обязательно в клуб, играющий в еврокубках. Поиграл уже один такой в заштатных евроклубах. Некто Погребняк. Полностью дегенерировал и опустился. И в игровом, и в моральном смыслах.
Всё бы так,но в клубы АПЛ которые играют в еврокубках,за красивые татухи и близкое знакомство с Лопыревой не берут.Только за игровые качества,а их и на Вест Хэм не хватает!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:05
После чемпионата мира цена на Смолова может вообще упасть (вырасти вряд ли), поэтому надо его сбагрить сейчас за 12 млн.
Гоша Великолепный
Гоша Великолепный
сегодня в 16:04
Аренда,Вест Хэм..... вот он истинный уровень наших звездных ногомячистов!
Fits Fits
Fits Fits
сегодня в 16:04
М... и чем же он похож на Бекхэма? Да, ничем... просто запускают уток...
Вдруг проглотят... И зачем так унижать российский футбол?
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:02
Да отпустите уже его хоть куда нибудь...
marvel777
marvel777
сегодня в 16:01
аренда была бы идеальной для самого Федора
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
сегодня в 15:59
LOpp:
наконец-то и у цска состоялся трансфер
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 15:58
Вест Хэм - заштатный клуб. Который обязаны обыгрывать первые 6 команд РФПЛ, включая и сам Краснодар. Феде надо идти обязательно в клуб, играющий в еврокубках.
Поиграл уже один такой в заштатных евроклубах. Некто Погребняк. Полностью дегенерировал и опустился. И в игровом, и в моральном смыслах.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:57
Я думаю пусть попробует Смолов поиграть в других командах
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 15:51
похож усами на бекхема
борька
борька
сегодня в 15:49
Тума6ый альбион запаниковал,берите,пока за такую мизерную цену продают!
LOpp
LOpp
сегодня в 15:48
наконец-то и у цска состоялся трансфер
cska plus
cska plus
сегодня в 15:45
Почему бы нет, Фёдору нормально, не получилось спокойненько вернулся, а вот клубу ...???
Klasse
Klasse
сегодня в 15:39
Сахо ушел. У Вэст Хэма осталось всего 5 форвардов, срочно нужен шестой!
амурец
амурец
сегодня в 15:37
а пусть попробует
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:35
Опять эти разговоры, а слова про "русского Бэкхэма" вообще перебор.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:35
Это они из-за татуировок прозвали его русским Бекхэмом?
Jum13
Jum13
сегодня в 15:32
"Русский Дэвид Бекхэм"... Наедятся своих наркотиков и пишут ахинею )))
loko7
loko7
сегодня в 15:29
Молотобойцы сомневаются в Феде, поэтому и хотят сначала увидеть его в деле.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 15:29
«русский Дэвид Бекхэм»))))))))))))вы серьёзно)))))))
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