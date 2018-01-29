«Вест Хэм» хочет арендовать Смолова, «Краснодар» настаивает на полноценном трансфере

«Вест Хэм» ведет переговоры с «Краснодаром» по нападающему «быков» Федору Смолову, утверждает авторитетный британский источник.

Сообщается, что сам Смолов горит желанием попробовать свои силы в английской Премьер-Лиге. «Молотобойцы» пытаются договориться с «быками» об аренде 27-летнего форварда сборной России до конца сезона с правом выкупа. Краснодарцы настаивают на полноценном трансфере за 12 млн фунтов.

Отмечается, что «русский Дэвид Бекхэм» бегло говорит по-английски, что должно помочь ему адаптироваться на Туманном Альбионе.

«Я лучше сдохну…» Смолов и его баттл