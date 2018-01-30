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23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
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«Рубин»: «В клуб не поступали официальные запросы от ФИФА по Камболову»

сегодня, 18:17

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала ситуацию по полузащитнику команды Руслану Камболову. Чуть ранее появилась информация, что ФИФА начала расследование в отношении положительной допинг-пробы игрока, взятой еще в 2015 году.

«В клуб не поступало официальных обращений или запросов по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев. Но при этом отметим, что футболисты ”Рубина” периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:35
Очередная провокация.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:15
какие то происки против России по любому поводу...
Великолепный
Великолепный ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:37
Сергеевич вернулся 1:
Ещё скажи поделись..))
Чем?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Великолепный
сегодня в 20:31
Великолепный:
Включи мозг! По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты.
Ещё скажи поделись..))
Великолепный
Великолепный ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:30
Сергеевич вернулся 1:
Мухи-это мухи. Котлеты-это котлеты). Сборной коновал-это сборной. Ни в одном глазу не в ЦСКА)
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 19:20
    Провокейшен
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Великолепный
    сегодня в 19:20
    Великолепный:
    13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты. Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов. По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
    Мухи-это мухи. Котлеты-это котлеты). Сборной коновал-это сборной. Ни в одном глазу не в ЦСКА)
    Великолепный
    Великолепный ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:16
    Сергеевич вернулся 1:
    ФИФА запросила допинг-пробы Марио Фернандеса, Игнашевича.
    13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты.
    Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).
    Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
    По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 19:15
    Опять происки англосаксов.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:09
    ФИФА запросила допинг-пробы Марио Фернандеса, Игнашевича.
    albucid
    albucid
    сегодня в 19:01
    Ответ Рубина: "Какой такой Камболов? Не знаем мы никакого Камболова!"
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 18:57
    Пора бы тут на соккере отдельный пункт вводить к новостям. Главные новости есть, общие есть, теперь криминальные нужны. Правда там только рубин с федуном и спартаком в основном будут, но всё же.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:51
    Завтра придёт инфа что Комболов вообще никогда не играл в Рубине.
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 18:50
    Что то все больше давят на нас перед ЧМ
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 18:43
    теперь отменят гол на кубке РЖД в ворота Челси. Все заслуги парня под сомнения поставят
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:39
    Удачи Рубину!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 18:29
    Уже легенду выдумали с суши - сами себя сдали.
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