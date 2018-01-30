«Рубин»: «В клуб не поступали официальные запросы от ФИФА по Камболову»

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала ситуацию по полузащитнику команды Руслану Камболову. Чуть ранее появилась информация, что ФИФА начала расследование в отношении положительной допинг-пробы игрока, взятой еще в 2015 году.

«В клуб не поступало официальных обращений или запросов по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев. Но при этом отметим, что футболисты ”Рубина” периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет».