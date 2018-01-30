«Рубин»: «В клуб не поступали официальные запросы от ФИФА по Камболову»

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала ситуацию по полузащитнику команды Руслану Камболову. Чуть ранее появилась информация, что ФИФА начала расследование в отношении положительной допинг-пробы игрока, взятой еще в 2015 году.
«В клуб не поступало официальных обращений или запросов по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев. Но при этом отметим, что футболисты ”Рубина” периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет».
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты.
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты.
Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.