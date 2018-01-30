«Барселона» приобрела 18-летнего опорника «Арсенала»

Полузащитник Маркус МакГуан сменил «Арсенал» на «Барселону». Сумма трансфера не разглашается, но известно, что 18-летний опорник подписал трехлетний контракт с каталонцами, который может быть продлен еще на 2 года. Сумма отступных в контракте игрока составила 25 млн евро. Пока МакГуан будет выступать за вторую команду «блаугранас».

МакГуан является воспитанником «Арсенала». В текущем сезоне он стал периодически попадать в заявку лондонцев и дважды выходил на замену в поединках Лиги Европы с БАТЭ (4:2) и «Црвеной Звездой» (1:0).