Ибрагимович еще 3 недели назад подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Источник в МЛС сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович уже 3 недели назад подписал контракт с американским клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».

Остаются неизвестными лишь сроки этого соглашения. Возможно, швед присоединится к своему новому клубу уже в марте, чтобы быть в команде на старте сезона. Есть вариант, что Ибрагимович доработает свой контракт с МЮ до конца и отправится в США уже летом.

Ибрагимович будет доигрывать в США