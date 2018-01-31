«Томь» расторгла контракт с Соколовым

«Томь» объявила о расставании с полузащитником Дмитрием Соколовым. Договор, рассчитанный до конца сезона, расторгнут по обоюдному согласию сторон.
29-летний Соколов присоединился к «Томи» прошлым летом и провел 2 матча за клуб в ФНЛ.
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«Томь» объявила о расставании с полузащитником Дмитрием Соколовым. Договор, рассчитанный до конца сезона, расторгнут по обоюдному согласию сторон.
29-летний Соколов присоединился к «Томи» прошлым летом и провел 2 матча за клуб в ФНЛ.