Килиан Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе в своих соцсетях объявил, что покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона.
Форвард сыграет свой последний матч на «Парк де Пренс» 12 мая против «Тулузы». После этого он попрощается с болельщиками.
В видеообращении Мбаппе не сообщил, в какой команде он продолжит карьеру.
От ухода его из ПСЖ, последний ничего не потеряет. Наоборот в полне возможно что теперь заиграют как единая команда. И добьются таки ушастого.
А так куда бы он не пошел, хочется чтобы проявил себя на самом высоком уровне, без скандалов и разладов в новой команде.
От ухода его из ПСЖ, последний ничего не потеряет. Наоборот в полне возможно что теперь заиграют как единая команда. И добьются таки ушастого.
А так куда бы он не пошел, хочется чтобы проявил себя на самом высоком уровне, без скандалов и разладов в новой команде.