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Килиан Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ

10 мая 2024, 21:12

Нападающий Килиан Мбаппе в своих соцсетях объявил, что покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона.

Форвард сыграет свой последний матч на «Парк де Пренс» 12 мая против «Тулузы». После этого он попрощается с болельщиками.

В видеообращении Мбаппе не сообщил, в какой команде он продолжит карьеру.

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Все комментарии
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 07:41
Ох и тяжело Реалу с ним будет, там уже свой нытик в лице Винни есть, с двумя Реалу будет по сложнее
Grizly88
Grizly88
вчера в 05:31
Наконец это сага закончилась
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 04:24
Наконец-то закончится всё это?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 00:31, ред.
"Поучительный урок для Нассера,..."

Нет, Володь. Этого кадра ничему жизнь не научила, не учит, и не научит в обозримом будущем. Это я тебе как закоренелый "мазохист" из фан. зоны Парижа заявляю.

Наступить себе на яйца с Тухелем, потом ещё раз наступить ... на тоже самое с Почеттино, Галтье и испанским Идальго, при таком исключительном наборе игроков (до недавнего времени) - это надо "ум недюжинный" иметь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 00:28, ред.
С одной стороны да, но с другой..., ставить Мбаппе планку в ЛЧ, когда он УЖЕ чемпион мира и один из лучших на 2-х последних Мундиалях - мягко говоря не серьёзно.
По ПСЖ ты сильно перегнул. Мбаппе там вырос как футболист и его феерия в России на ЧМ - это следствие прогресса мастерства именно в ПСЖ. Кроме того, на него положительно повлияла работа с Тухелем, который хоть и не полностью, но отчасти искоренил его мальчишество и пижонство.
Единственная ошибка "лягушонка" - не надо было продлевать с ПСЖ последний раз контракт. Бабки , канеш., серьёзные он срубил, но на 2 года себя, естесно, как клубный игрок, законсервировал...
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 00:22
"Мбаппе не сообщил, в какой команде он продолжит карьеру."
Чувак, гоу в Балтику! Ее спасать срочно нужно от вылета. А Реал и без тебя справится
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
10 мая в 23:54
Наконец-то ПСЖ избавились от черепашки. Если подпишут Хвичу, будут одни из фаворитов ЛЧ.
happy 50
happy 50
10 мая в 23:46
Ну наконец то это свершилось.Мбаппе в наше время один из наисильнейших игроков.Он уже добился максимума и перерос уровень чемпионата.Посмотрим,но в Реале у него есть шанс выйти на новый уровень,потому что игрок он наисильнейший и не раз это доказывал.У парижан есть доморощенное юное дарование.Плюс еще в атаке эффектно смотрится Дембеле.Да не пропадут парижане,а Реалу усиление конкуренции.
eqt3stnat64e
eqt3stnat64e
10 мая в 23:33
Как же охота услышать от Переса на всеобщее обозрение: Мы не собираемся подписывать Мбаппе, у нас уже есть лучший игрок и это Винисиус. Наказать бы его за то, что сделал два года назад.
sir_Alex
sir_Alex
10 мая в 23:22
Вот и сказочке конец 😄😀😃
Beka_byaka
Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
10 мая в 22:47, ред.
Если он и в правду перейдет в Реал, особенно в этот, который максимально сбалансирован, то даётся мне что Перес использует его и накажет, грубо говоря сломает карьеру. Есть за что. Очень часто и нагло заигрывал Мбаппе со стариком. Не забывает Перес таких моментов. Беречь будет по максимуму преданного винисиуса.
lotsman
lotsman
10 мая в 22:44
Он не сообщил, но весь мир уже знает о его контракте с Реалом.)
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ УЕСКА (раскрыть)
10 мая в 22:31
Уверен, что не просил)
УЕСКА
УЕСКА
10 мая в 22:31
Наконец-то эта сага закончилась! Что ж, посмотрим как его удастся вписать в игру Реала. Анчелотти конечно грамотный тренер, но я сомневаюсь, что это он просил подписать Мбаппе. Вероятно Перес его даже не спрашивал, нужен ли ему Мбаппе, а просто поставил перед фактом и встраивай его в команду как хочешь. Это будет головная боль для Анчелотти.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
10 мая в 22:28, ред.
ПСЖ покупал игрока на вырост, получил игрока Поколения, ЧМ в составе своей страны, ПСЖ получил то чего жаждал- хайп и даже покупка Неймара, Месси и прочее "типо галактикос" не сравнимо как они попали с Мбаппе в прямом и переносном смысле и хайпа срубили и денег протралили немало, но теперь потеряли главную звезду, теперь ПСЖ команда где играют "ну эти самые, ну один француз, за них Месси с Неймаром играли"
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 22:23
Ну или как-то так
allemz
allemz ответ Beka_byaka (раскрыть)
10 мая в 22:12, ред.
ПСЖ за почти 200 лямов покупал + последующие расходы (бонусы), тут ещё больше выходит. А сейчас вроде в статусе свободного агента уходит, ПСЖ ни копейки не получил, рассчитается с черепахой по итогу сезона и всё, максимум могут выдыхать из-за серьезной разгрузки зарплатной ведомости. Поучительный урок для Нассера, серьезный путь проделал, ему потребуется немало силы воли, чтобы сделать выводы и всё поменять. А весь мир тоже будет учиться на его ошибках)
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 22:10
Всем мирной ночи парни!
Спасибо за общение!
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 22:08
Для истории соккера надоть зафиксировать!)
Beka_byaka
Beka_byaka
10 мая в 22:07, ред.
Человек будучи огромным талантом в футболе, столько лет находился там где был абсолютно бесполезен. Он был в ПСЖ и одновременно не был. Ничего не добился в личном и ничем не помог своему клубу. Вот теперь вопрос, зачем?? Зачем он оставался в ПСЖ. Занимал место, играл в пол силы, конфликтовал с другими футболистами и ничего не добился. Не понимаю саму цель. Если чел хочет в Реал то он должен был проявить себя, показать и доказать что может пахать на самом высоком уровне все 90 минут. Заработать хотябы 3-4 золотых бутс. Проявить себя в финале ЛЧ.... Нет ничего не было.

От ухода его из ПСЖ, последний ничего не потеряет. Наоборот в полне возможно что теперь заиграют как единая команда. И добьются таки ушастого.

А так куда бы он не пошел, хочется чтобы проявил себя на самом высоком уровне, без скандалов и разладов в новой команде.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ allemz (раскрыть)
10 мая в 22:04
Ну тут у него по сути плюсы хорошо перевешивают минусы, очень дешёво и готовый топ-игрок. Минус огромный в первую очередь - характер Мбаппе, он абсолютный эгоист. Да, не испортил бы он атмосферы. Конечно, коллектив его может заигнорить в крайнем случае, но тогда он 100% побежит в прессу ныть, а уж его мамаша вообще изойдётся.
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 22:03
Я сделал это!)) С твоей помощью!)))
Срочно фоткать!))
Жду теперь статью на соккере о моем подвиге))))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
10 мая в 21:39
Как?.. 😀
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 21:37
На лавке останется против Тулузы))
h6npsb4u5f73
h6npsb4u5f73
10 мая в 21:31
Прикол в том, что раньше он мог перейти в роли главной суперзвезды, теперь главный претендент на зм это Вини и если франсфутбол специально не отберут как у Холланда, то Мбаппе будет играть под вини.
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 21:28
Не могу представить этого парня в форме "Реал" М
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
10 мая в 21:25
Да ладно? Вот так неожиданно! (нет)
Интерес
Интерес
10 мая в 21:24
Черепашка ибн Лягушка сменила болото.
Варвар7
Варвар7
10 мая в 21:21
"В видеообращении Мбаппе не сообщил, в какой команде он продолжит карьеру." - А интригу всё таки "подвесил"...)
eleven LC
eleven LC
10 мая в 21:21
Килиан-с тебя не менее 40 голов в следующем сезоне!
Раз уж перешёл в великий Реал Мадрид!
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