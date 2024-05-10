Килиан Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ

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10 мая 2024, 21:12

Нападающий в своих соцсетях объявил, что покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона.

Форвард сыграет свой последний матч на «Парк де Пренс» 12 мая против «Тулузы». После этого он попрощается с болельщиками.

В видеообращении Мбаппе не сообщил, в какой команде он продолжит карьеру.