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Появились детали контракта Мбаппе с «Реалом»

10 мая 2024, 21:49

Нападающий Килиан Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ.

По данным источника, форвард подписал контракт с «Реалом» до 2029 года с заработной платой в размере 20 млн евро чистыми за сезон (25 млн евро с учётом бонусов).

Также Мбаппе получит подписной бонус в размере 50 млн евро.

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ОфициальноКилиан Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ
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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 07:32
Получается в Мадрид Мбаппе переходит не ради денег , ведь катарцы готовы были платить 100 млн в год . Мбаппе переходит в Реал ради мировых наград , таких как ЛЧ и ЗМ . Надеюсь , у него все получится в Мадриде .
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 04:26
Теперь только 50?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 мая в 23:59
итак, Мбаппе переходит в Реал.
да, было такое, что в 2022 Реал предлагал намногооооо больше денег.
теперь подписка 50 млн.
потому что француз уже давно не тот Мбаппе, которого в 2022 так хотел Реал.
ПСЖ убил его как футболиста. Точнее - сам убился. Деньги.
про футбол он забыл уже. И страсти нет.
поздновато он к этому решению пришел - переехать в Мадрид, но на то он и черепаха. медленно шагает, а за поводок держит мама.
рады, что Санта Барбара закрывается?!
и что нам теперь смотреть???
Ответ: назначение нового тренера Баварии!
соккер был, есть и будет!
будем следить, какие они королевичи - Джуд, Вини и Мбаппе - в гонке за ЗМ.
пожелаем звездам мира и согласия.
mxzvq7cdujpz
mxzvq7cdujpz
10 мая в 23:27
В Реале надеюсь у него игра пойдёт ещё лучше!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 23:01
Это и есть маме.Сколько сыночку выдать на карманные расходы - сама решит.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 22:17
Конечно, думаю, мама на большее надеялась, но они же сами Нассера до того довели, что он лягушку на лавку в Лиге Фермеров посадил и даже успех в ЛЧ под угрозу этим поставил. Перес не зря ждал, когда Мбаппе сам себя в угол загонит и доведёт Нассера.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 22:05
Это маме 50, а она лягушонку на карманные расходы уже будет отстёгивать (на яхты и трансов, как он любит)))
Dead Body 13
Dead Body 13
10 мая в 21:56
Похоже на Переса, взял лягушку по дешёвке, 50 лямов и зп как половина зарплаты грозы "Лутонов".

Тут, конечно, главное в том, что все имиджевые права остались и попрыгунчика и он на них наварится как следует.
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 21:53
А маме сколько? самый главный вопрос
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