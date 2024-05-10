Появились детали контракта Мбаппе с «Реалом»

Нападающий Килиан Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ.
По данным источника, форвард подписал контракт с «Реалом» до 2029 года с заработной платой в размере 20 млн евро чистыми за сезон (25 млн евро с учётом бонусов).
Также Мбаппе получит подписной бонус в размере 50 млн евро.
да, было такое, что в 2022 Реал предлагал намногооооо больше денег.
теперь подписка 50 млн.
потому что француз уже давно не тот Мбаппе, которого в 2022 так хотел Реал.
ПСЖ убил его как футболиста. Точнее - сам убился. Деньги.
про футбол он забыл уже. И страсти нет.
поздновато он к этому решению пришел - переехать в Мадрид, но на то он и черепаха. медленно шагает, а за поводок держит мама.
рады, что Санта Барбара закрывается?!
и что нам теперь смотреть???
Ответ: назначение нового тренера Баварии!
соккер был, есть и будет!
будем следить, какие они королевичи - Джуд, Вини и Мбаппе - в гонке за ЗМ.
пожелаем звездам мира и согласия.
да, было такое, что в 2022 Реал предлагал намногооооо больше денег.
теперь подписка 50 млн.
потому что француз уже давно не тот Мбаппе, которого в 2022 так хотел Реал.
ПСЖ убил его как футболиста. Точнее - сам убился. Деньги.
про футбол он забыл уже. И страсти нет.
поздновато он к этому решению пришел - переехать в Мадрид, но на то он и черепаха. медленно шагает, а за поводок держит мама.
рады, что Санта Барбара закрывается?!
и что нам теперь смотреть???
Ответ: назначение нового тренера Баварии!
соккер был, есть и будет!
будем следить, какие они королевичи - Джуд, Вини и Мбаппе - в гонке за ЗМ.
пожелаем звездам мира и согласия.