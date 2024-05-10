Появились детали контракта Мбаппе с «Реалом»

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10 мая 2024, 21:49

Нападающий объявил об уходе из ПСЖ .

По данным источника, форвард подписал контракт с «Реалом» до 2029 года с заработной платой в размере 20 млн евро чистыми за сезон (25 млн евро с учётом бонусов).

Также Мбаппе получит подписной бонус в размере 50 млн евро.