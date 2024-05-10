Защитник ЦСКА может перейти в «Спартак»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин может перейти в «Спартак».
По данным источника, «красно-белые» ведут активную работу по трансферу молодого футболиста.
Контракт Лукина с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.
Защитник ЦСКА Матвей Лукин может перейти в «Спартак».
По данным источника, «красно-белые» ведут активную работу по трансферу молодого футболиста.
Контракт Лукина с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.
Ну не мне Леннорыча учить....
Но задумка правильная...
Ну не мне Леннорыча учить....
Но задумка правильная...
сделать неверный шаг (переход) могли загнобить дальше некуда, да ещё и пресса жестче была,общественность, увы раньше...!!!
сделать неверный шаг (переход) могли загнобить дальше некуда, да ещё и пресса жестче была,общественность, увы раньше...!!!
Также не следует забывать,в чьё это правление происходит.Так что я лично не удивлён и не возмущён,а отношусь к этому как к данности наёмного футбола.
Также не следует забывать,в чьё это правление происходит.Так что я лично не удивлён и не возмущён,а отношусь к этому как к данности наёмного футбола.