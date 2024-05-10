Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Защитник ЦСКА может перейти в «Спартак»

10 мая 2024, 22:43

Защитник ЦСКА Матвей Лукин может перейти в «Спартак».

По данным источника, «красно-белые» ведут активную работу по трансферу молодого футболиста.

Контракт Лукина с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВратарь «Спартака» входит в сферу интересов ряда клубов
10 мая
Слухи«Зенит» начал переговоры о трансфере защитника «Краснодара»
10 мая
Слухи«Зенит» интересуется игроком «Краснодара»
10 мая
Полузащитник «Кубани»: «Было предложение из Венгрии»
09 мая
В «Ароке» заявили, что «Локомотив» не связывался по трансферу Гонсалеса
09 мая
Андреев: «Вопрос с уходом Веры сошёл на нет»
08 мая
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:24
Ротация футболистов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:56
Я отвечу коротко. Исключено.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:15
Ну если есть желание поиграть в Спартаке,держать не будут.
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:34
Чё-то Леннорыч скис в этом плане.Если вспомнить итоги последних переходов игроков из ЦСКА в "Спартак" и "Динамо".Вспоминается,что именно благодаря их усилиям в очным матчах ЦСКА потерял очки.Разве что с "Зенитом" он не промахнулся,да и то-в мутной ситуации,с взаимными словесными обещаниями,и их невыполнением.Как со стороны игрока,так и клуба.
Интерес
Интерес ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 10:31
Так он и стоит,как обычный массовый товар на сырьевом рынке.Так что сумма будет вполне подъёмная,а уж коли ЦСКА он и не слишком нужен,получается,то им и не жаль будет.Негритёнка шустрого прикупят,а то и пару.
Сп62
Сп62
вчера в 10:28
Сколько может заплатить Спартак? Вот в чём вопрос.
cska1948
cska1948
вчера в 09:28
Думаю, что это деза агента Лукина, чтобы подтолкнуть армейскую администрацию к подписанию нового, более выгодного, контракта.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:09
О, дак этож казачок)) точнее брат казачка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:24
Лучше двух или трёх агентов иметь в стане противника...на случай провала.....
Ну не мне Леннорыча учить....
Но задумка правильная...
ABir
ABir
вчера в 00:09
Еще не перешел, а уже человека с 62ом смешали. А если и уйдет, значит что-то не устраивает.
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
10 мая в 23:55
    Интерес
    Интерес
    10 мая в 23:33, ред.
    НОвую историю взаимоотношений клубов-антагонистов начали писать уже два года назад,и этот процесс не остановить криками фанатов(и не вполне вменяемых болельщиков) "Иуда","Предатель","Продажная шкура".
    Также не следует забывать,в чьё это правление происходит.Так что я лично не удивлён и не возмущён,а отношусь к этому как к данности наёмного футбола.
    drug01
    drug01
    10 мая в 23:24
    Это будет не честно по отношению к ЦСКА!!!
    Ironigor
    Ironigor
    10 мая в 23:08
    А может и не перейти ☝️😜
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     