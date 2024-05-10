Головин отреагировал на попадание в команду года Лиги 1 в игре FC 24

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал попадание в команду года Лиги 1 в игре FC 24.
Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. По сути они являются главными действующими лицами лиги.
Кроме нынешних шахмат-с помощниками в виде компьютеров.
Кроме нынешних шахмат-с помощниками в виде компьютеров.
Кстати,плевки в длину и чемпионат мира по сексу тоже имеют "соревновательный момент".
Кстати,плевки в длину и чемпионат мира по сексу тоже имеют "соревновательный момент".