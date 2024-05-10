Головин отреагировал на попадание в команду года Лиги 1 в игре FC 24

Полузащитник «Монако» прокомментировал попадание в команду года Лиги 1 в игре FC 24.

Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. По сути они являются главными действующими лицами лиги.