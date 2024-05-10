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Головин отреагировал на попадание в команду года Лиги 1 в игре FC 24

10 мая 2024, 23:21

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал попадание в команду года Лиги 1 в игре FC 24.

Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. По сути они являются главными действующими лицами лиги.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:49
Опять поверхностное мышление. В условную Доту мало просто уметь тыкать по клавишам, там нужна реакция, аналитика, стрессоустойчивость. Я уже молчу, что они тренируются по 10 часов в день, что само по себе очень тяжело.
Интерес
Интерес ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:27
Прикладная часть математики и аналитики.А искусство-в переносном смысле,как попытка достижения совершенства в отдельном виде человеческой деятельности.
Кроме нынешних шахмат-с помощниками в виде компьютеров.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 10:04
По мне так ближе мнение, что шахматы искусство!
Интерес
Интерес ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 09:59, ред.
Тыкать пальцами в кнопки,следуя определённому порядку известного набора цифр,тоже считается выдающимся талантом,которым гордятся бабушки,умилённо глядя на внуков-малолеток.В то время,когда им нужна мелкая моторика для развития мозга.А то я смотрю,что любимое занятие наших футболёров-ТЫКАТЬ ПАЛЬЦАМИ,а на поле это никак не отражается.
Кстати,плевки в длину и чемпионат мира по сексу тоже имеют "соревновательный момент".
Igo0rek
Igo0rek ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 08:34
Слишком поверхностное суждение. Киберспорт, как и шахматы называют спортом из-за соревновательного момента. К тому же я считаю, что напрягать мозги, ни чуть не легче, чем напрягать мышцы.
Интерес
Интерес
10 мая в 23:41
Спорт превращают в цирк,а компьютерные игры в вид спорта.
STVA 1
STVA 1
10 мая в 23:26
Ты Саня не хуже этих игроков
Гость
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