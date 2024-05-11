Стали известны три клуба, которые хотят подписать Марко Ройса

Полузащитник Марко Ройс покинет «Боруссию» Дортмунд после окончания нынешнего сезона.
К трансферу немца проявляют интерес «Сент-Луис», «Интер Майами» и «Аль-Наср». Также в переходе Ройса заинтересованы клубы из Турции.
Ройс ещё не определился со своим будущим, потому что хочет полностью сосредоточиться на финале Лиги чемпионов против «Реала».
свою дальнейшую судьбу! Футбол - суровое,мужское занятие, сегодня в фаворе, а завтра стокнулся и труба, а годы говорят о себе...!!!
свою дальнейшую судьбу! Футбол - суровое,мужское занятие, сегодня в фаворе, а завтра стокнулся и труба, а годы говорят о себе...!!!