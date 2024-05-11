Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

Стали известны три клуба, которые хотят подписать Марко Ройса

вчера, 00:39

Полузащитник Марко Ройс покинет «Боруссию» Дортмунд после окончания нынешнего сезона.

К трансферу немца проявляют интерес «Сент-Луис», «Интер Майами» и «Аль-Наср». Также в переходе Ройса заинтересованы клубы из Турции.

Ройс ещё не определился со своим будущим, потому что хочет полностью сосредоточиться на финале Лиги чемпионов против «Реала».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ хочет подписать полузащитника «Монако»
Вчера, 23:25
Слухи«Монца» хочет выкупить права на Даниэля Мальдини
Вчера, 23:06
Слухи«Бавария» сможет выкупить Тилльмана у ПСВ
Вчера, 22:19
Луис Энрике прокомментировал слухи вокруг Хави Симонса
Вчера, 15:52
Слухи«Ливерпуль» может подписать игрока из Бельгии на замену Салаху
Вчера, 14:23
СлухиБруно Гимарайнс не перейдёт в ПСЖ
Вчера, 14:09
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:40
Пока кореша будут потеть на поле в финале ЛЧ, у него будет время на лавке "полностью сосредоточиться" на своем футбольном, предпенсионном будущим, которое скорее всего стартанёт в обществе капитана Роналду....)
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:11
Сомневаюсь что немец поедет в Аравию. В США 99%.
goalaktika
goalaktika ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:06
это точно)
6y4zc2a6xuh3
6y4zc2a6xuh3
вчера в 09:32
Что может быть лучше для такого возраста.
shur
shur ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 09:26
...пока пирожки горячие, пока о нем все говорят, надо устраивать
свою дальнейшую судьбу! Футбол - суровое,мужское занятие, сегодня в фаворе, а завтра стокнулся и труба, а годы говорят о себе...!!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 09:09
Не плохие предложения для Марко
t3v24aqv9q95
t3v24aqv9q95
вчера в 08:28
Все какие-то дорогие предложения из второстепенных чемпионатов
Вещий
Вещий
вчера в 07:18
Аль Наср скорее всего.. в Интер Майями конкуренция и Барселонские корни должны быть....:))))
wdu8smzyk6gt
wdu8smzyk6gt
вчера в 06:19
В Аль-Насре явно больше пиндосов заплатят
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 05:49
Сент Луис
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:45
За деньгами нужно ехать в Саудовскую Аравию ☝️😜
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 