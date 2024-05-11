Стали известны три клуба, которые хотят подписать Марко Ройса

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вчера, 00:39

Полузащитник покинет «Боруссию» Дортмунд после окончания нынешнего сезона.

К трансферу немца проявляют интерес «Сент-Луис», «Интер Майами» и «Аль-Наср». Также в переходе Ройса заинтересованы клубы из Турции.

Ройс ещё не определился со своим будущим, потому что хочет полностью сосредоточиться на финале Лиги чемпионов против «Реала».