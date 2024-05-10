Воспитанник «Динамо» — ключ к титулу, Глушенков раскрылся, Чалов буксует. Расклады в топе бомбардиров

1715367143

вчера, 21:52

Разбираем, кто в списке лучших незадолго до финиша.

Кассьерра – главный бомбардир РПЛ , но спад «Зенита» мешает

Колумбийский форвард не отдаёт лидерство в топе бомбардиров с самого старта чемпионата. Особенно удивительно это смотрится на фоне бледного незаметного Кассьерры образца прошлого сезона. Он адаптировался, подправил дела с реализацией и стал решать исход моментов.

В первой части сезона нападающий просто испепелял лигу – только в четырёх турах из 16 он остался без забитых мячей. И тем обиднее, что этот прогресс приходится на сезон, в котором «Зенит» показывают свой самый неубедительный футбол. Команда ощутимо сбавила весной. Так было и раньше – но происходило где-то в марте, а потом «сине-бело-голубые» дожимали. Теперь даже в мае команда позволяет отбирать у них очки «Факелу», проигрывает «Динамо» и «Рубину».

Матео на этом фоне тоже забивает реже. Весной у него только 2 мяча в 9 матчах чемпионата. Отрыв от конкурентов уже не так велик – и есть те, кто может обойти Кассьерру на полном ходу.

Тюкавин прёт как танк – он лучший по гол+пас

Как раз Константин всё больше убеждает в своём высочайшем классе. В топ бомбардиров он ворвался окольными путями. Долго сидел на скамейке и оставался заложником статуса Смолова – Йоканович не решался усадить того и чаще выпускать Тюкавина.

Решил проблему Личка. Марцел оставил острие для молодого форварда, Фёдора сместил на позицию «десятки». В этот же период с воспитанником продлили контракт – только условия вызывали вопросы. Всё-таки Тюкавин только вписался в стартовый состав, не имел за плечами ни одного ударного сезона, чтобы считаться лидером.

Сейчас форвард заставляет в себя поверить. Весной он забивает вот уже в 5 матчах Премьер-Лиги к ряду, выдаёт шедевры, как гол «Сочи» пяткой, и вытаскивает важнейшие матчи (победу над «Зенитом» принёс именно его мяч).

«Динамо» идёт в тройке, на 1 балл отстаёт от «Зенита» и может претендовать на титул – во многом благодаря своему воспитаннику. Константин от Кассьерры отстаёт лишь на 2 мяча. Рывок Тюкавину может принеси звание лучшего бомбардира лиги, а клубу – долгожданное чемпионство.

Чалов сбавил ход – может выпасть из топ-5 под разговоры о Европе

Фёдор был одним из лучших в прошлом сезоне. Почти как Тюкавин сейчас. Федотов поработал над его психологией, форвард преобразился и стал машиной по реализации моментов. Только сейчас что-то сломалось.

Источников проблем много. Частично дело в новом контракте. Переговоры были длительные, агенты Чалова хотели выбить максимально выгодные условия при переезде в Европу. Из-за этого форвард перестал думать о футболе, Федотов даже усаживал его на скамейку. Плюс общекомандный спад – игра не идёт у всего ЦСКА , что неизбежно отражается на результативности Чалова.

Как итог, сейчас в его активе 11 мячей. Весной он отметился только тремя, но два из них – с пенальти. Это мало и на фоне прошлогодней результативности (19 мячей в 30 играх), и на фоне конкурентов. Тюкавин и Кордоба уже оторвались, а ЦСКА стагнация своего бомбардира может стоить вылета из Кубка России.

Даку и Голенков раскрылись

Эти двое ещё обязательно пошумят в Премьер-Лиге – оба особенно ярко играют весной. Егору долго приходилось конкурировать с Николаем Комличенко – и именно последний был основным нападающим для «Ростова» Карпина. Но из-за микротравм Комличенко стал реже доступен – и Голенков этим отлично воспользовался. Из появившегося шанса выжал максимум – в сентябре-октябре положил дубль в ворота ЦСКА , оформил гол+пас «Ахмату» и ассист в матче с «Краснодаром».

Весной уже 24-летний форвард – основной, а Комличенко – сменщик. Егор же забивал «Крыльям», «Сочи» и «Спартаку», отдавал голевые в играх с «Факелом» и «Динамо». Системе Карпина он подходит – работоспособный атлетичный форвард, отлично прессингует и не даёт сопернику расслабиться ни на секунду.

Мирлинд Даку сразу вписался в «Рубин», но особенно заметен стал сейчас. Вскрылась его высочайшая скорость и нацеленность на ворота. Форвард участвовал в обоих мячах казанцев «Ахмату» и «Зениту», приносил ничью с «Уралом» и «Локомотивом».

Может, в этом году они и не попадут в топ-5 – но при продолжении намеченного курса в следующем будут разрывать.

Глушенков – главная «десятка» РПЛ

Даже интересно, как «Локомотив» собрал такую команду. Глушенков, как и Тикнизян – футболист специфических качеств. Но они как-то вписываются в структуру Галактионова – и заиграли благодаря этому новыми красками.

Глушенков, например, – профильный форвард, который раскрылся в качестве «десятки». Забивает не так часто – в топе бомбардиров с 6 голами идёт ниже тех же Голенкова и Даку. Но как же хорош в оттяжке! В работе с мячом, в поиске адресата для ключевой передачи. Максим вряд ли когда-то станет лучшим бомбардиром – зато уже сейчас является лучшим диспетчером лиги с 12 ассистами. Даже у разностороннего форварда Тюкавина меньше – 8 голевых.