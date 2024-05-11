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«Жирона» на последних минутах упустила победу над «Алавесом»

вчера, 00:02
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)2 : 2Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Алавес» сыграл вничью против «Жироны» (2:2) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил защитник «Жироны» Эрик Гарсия. На 12-й минуте полузащитник «Алавеса» Хон Гуриди сравнял счёт. На 44-й минуте хавбек Янхель Эррера снова вывел «Жирону» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Хон Гуриди оформил дубль, снова сравняв счёт.

«Алавес» идёт на 11-м месте (42 очка), «Жирона» занимает 2-е место (75 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:45
не беда, главная задача решена !
Garrincha58
Garrincha58 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:00
если бы было всё так просто то и играть не надо
Capral
Capral ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 10:09, ред.
Она не стала чемпионом, потому что есть Реал, который устроил Жироне публичную и показательную порку.

А в Бундесе, не оказалось "своего" Реала, ввиду полного провала Баварии, поэтому чемпионом стал Байер. Всё очень просто...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:00
Жирона- чемпик!))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:49
вот поэтому Жирона и не стала чемпионом, а могла бы как тот же Байер немцы наоборот в концовках вырывали победу или спасались от поражения
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:08
Хорошо бы и в следующем сезоне Жирона была конкурентоспособной на верху таблицы...
амурец
амурец
вчера в 07:00
Жаль
r8383pa8asdv
r8383pa8asdv
вчера в 05:45
Жирона итак прыгнула выше головы,обеспечив себе заранее место в ЛЧ
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 01:09
Молодцы Алавес! Барселона обязана воспользоваться этой осечкой Жироны и вернуть себе второе место. Суперкубок на кону!
Scorp689
Scorp689
вчера в 00:11
Нельзя упускать на последних минутах победу...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 00:10
Жирону устроит и третье место,зачем напрягаться!
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