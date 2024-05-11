«Жирона» на последних минутах упустила победу над «Алавесом»

1715374952

вчера, 00:02

«Алавес» сыграл вничью против «Жироны» (2:2) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил защитник «Жироны» Эрик Гарсия. На 12-й минуте полузащитник «Алавеса» Хон Гуриди сравнял счёт. На 44-й минуте хавбек Янхель Эррера снова вывел «Жирону» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Хон Гуриди оформил дубль, снова сравняв счёт.

«Алавес» идёт на 11-м месте (42 очка), «Жирона» занимает 2-е место (75 очков).