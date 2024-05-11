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«Рубин» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

вчера, 03:24
«Рубин» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Рубин» – «Ростов», который состоится 11 мая 2024 года

«Рубин»

«Рубиновые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Гранатовых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-синими» из Ростова-на-Дону. На своём поле со счётом 1:1 «Татары» миром разошлись со «Шмелями» из Екатеринбурга.

В матче прошлого тура РПЛ со счётом 2:2 вничью сыграли «Рубины» с «Армейцами».

«Ростов»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают седьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ростова» за последнее время. С минимальным счётом «Жёлто-синие» уступили дома «Балтийцам» в рамках матча 1/2 плей-офф Кубка России «Путь регионов».

6-го числа текущего месяца «Сине-белые» со счётом 0:1 проиграли в гостях «Локомотиву».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рубин» – 2.50
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Ростов» – 2.90
  • Победит «Рубин» с форой -1.5 гола – 4.50
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.14
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.66

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру в основное время
  • Только одну победу одержали «Рубиновые» в пяти крайних матчах
  • За тот же период «Жёлто-синие» выиграли своих соперников в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.35 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Рубин
Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 09:42, ред.
Когда все уверены, что будет куча голов, то сгоняют на бука нулевую ничью, ибо ни одним, ни другим уже никера не надо
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:14
Согласен с автором , ничья видеться довольно реальным результатом в этом матче - Х.
shlomo
shlomo
вчера в 07:12
Игра на три результата, но голы в этом матче мы увидим.
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