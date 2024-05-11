«Рубин» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Рубин» – «Ростов», который состоится 11 мая 2024 года
«Рубин»
«Рубиновые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на девятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Гранатовых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-синими» из Ростова-на-Дону. На своём поле со счётом 1:1 «Татары» миром разошлись со «Шмелями» из Екатеринбурга.
В матче прошлого тура РПЛ со счётом 2:2 вничью сыграли «Рубины» с «Армейцами».
«Ростов»
«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают седьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ростова» за последнее время. С минимальным счётом «Жёлто-синие» уступили дома «Балтийцам» в рамках матча 1/2 плей-офф Кубка России «Путь регионов».
6-го числа текущего месяца «Сине-белые» со счётом 0:1 проиграли в гостях «Локомотиву».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рубин» – 2.50
- Ничья – 3.35
- Победит «Ростов» – 2.90
- Победит «Рубин» с форой -1.5 гола – 4.50
- Тотал голов больше 2.5 – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.66
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру в основное время
- Только одну победу одержали «Рубиновые» в пяти крайних матчах
- За тот же период «Жёлто-синие» выиграли своих соперников в двух встречах.
Прогноз
С коэффициентом 3.35 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим.