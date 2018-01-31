«Лидс» вместе с болельщиками разработает новую эмблему

«Лидс» решил отказаться от новой эмблемы из-за огульной критики болельщиков клуба. Логотип был представлен неделю назад, но был практически полностью отторгнут общественным мнением. В Интернете даже создали петицию с призывом отменить сомнительное новшество, которую подписали 77 тысяч человек.

Руководство клуба предложило болельщикам «Лидса» разработать свои собственные концепты эмблемы. 21 февраля планируется запустить голосование, в котором смогут поучаствовать владельцы сезонных абонементов, и выбрать лучшую работу. Новый логотип должен быть представлен в конце февраля.