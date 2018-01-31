Отец Блинда подтвердил интерес «Ромы» к его сыну

Данни Блинд, отец защитника «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинда, подтвердил, что его сына хочет подписать «Рома», но этот трансфер будет совершить очень непросто.

«Могу подтвердить, что „Роме“ интересен Дейли, но МЮ не хочет отдавать его в аренду, рассматривается только вариант с продажей. При этом манкунианцы не хотят продавать Блинда сейчас, только летом.

Это сложный трансфер, поскольку МЮ нужен Блинд для игр в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии. Моуриньо хочет сохранить состав. Возможно, будь у нас несколько дней, всё стало бы проще, но осталось лишь несколько часов».