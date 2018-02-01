«Вест Хэм» обвинили в расизме после слов главы рекрутской службы клуба

«Вест Хэм» спровоцировал в свою сторону волну обвинений в расизме, когда глава рекрутской службы «молотобойцев» Тони Генри заявил, что клуб намерен ограничить подписание в команду африканских футболистов, так как те «создают хаос» по причине своего непрофессионализма.
На данный момент в составе «Вест Хэма» числятся 6 игроков африканского происхождения, а вчера «молотобойцы» расстались с ганцем Андре Айю, продав его в «Суонси».
В лондонском коллективе оперативно отреагировали на обвинения, начав собственное внутриклубное расследование.
Особенно страдают от этого англичане, у которых уже сейчас каждый второй в академии - негр. А что дальше будет?
Особенно страдают от этого англичане, у которых уже сейчас каждый второй в академии - негр. А что дальше будет?
- В наших цветах нет чёрного! Идущих у них на поводу руководства клуба?
- В наших цветах нет чёрного! Идущих у них на поводу руководства клуба?