«Вест Хэм» обвинили в расизме после слов главы рекрутской службы клуба

«Вест Хэм» спровоцировал в свою сторону волну обвинений в расизме, когда глава рекрутской службы «молотобойцев» Тони Генри заявил, что клуб намерен ограничить подписание в команду африканских футболистов, так как те «создают хаос» по причине своего непрофессионализма.

На данный момент в составе «Вест Хэма» числятся 6 игроков африканского происхождения, а вчера «молотобойцы» расстались с ганцем Андре Айю, продав его в «Суонси».

В лондонском коллективе оперативно отреагировали на обвинения, начав собственное внутриклубное расследование.