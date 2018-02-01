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«Вест Хэм» обвинили в расизме после слов главы рекрутской службы клуба

сегодня, 12:18

«Вест Хэм» спровоцировал в свою сторону волну обвинений в расизме, когда глава рекрутской службы «молотобойцев» Тони Генри заявил, что клуб намерен ограничить подписание в команду африканских футболистов, так как те «создают хаос» по причине своего непрофессионализма.

На данный момент в составе «Вест Хэма» числятся 6 игроков африканского происхождения, а вчера «молотобойцы» расстались с ганцем Андре Айю, продав его в «Суонси».

В лондонском коллективе оперативно отреагировали на обвинения, начав собственное внутриклубное расследование.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 12:42
да пусть обвиняют. это что-то нарушает что ли? Ну пусть ноют дальше и всего делов то. Помешались
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 12:37
Негров в футболе становится всё больше. И вытесняют они абсолютно всех, от французов с голландцами до немцев с итальянцами.
Особенно страдают от этого англичане, у которых уже сейчас каждый второй в академии - негр. А что дальше будет?
Foxes
Foxes
сегодня в 12:36
Раздувают из мухи слона.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:34
А, как же со словами фанов Питера?:
- В наших цветах нет чёрного! Идущих у них на поводу руководства клуба?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:32
лол, а что не так он сказал?))
ДСА
ДСА
сегодня в 12:25
Про шоколадок лучше вообще молчать, как будто их и нету.
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