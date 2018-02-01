Кубок Легенд в первый день посетят около 4-5 тыс. зрителей

3 и 4 февраля на малой спортивной арене «Лужники» состоятся матчи турнира для ветеранов «Кубок Легенд». В соревновании поучаствуют команды России, Португалии, Франции, Германии и Италии, а также международная сборная звезд футбола.

Как сообщил генеральный менеджер турнира Тамерлан Куриев, в первый день мероприятие посетят около 4-5 тыс. зрителей:

«Сейчас точно продано около полутора-двух тысяч билетов на каждый день. Также не стоит забывать про воспитанников детских домов и академий столичных клубов, это плюс примерно еще полторы-две тысячи. Думаю, что четыре-пять тысяч в первый день точно будет».