Варга: «Зинченко мог перейти в „Арсенал“ в 17 лет. Жаль, что он потерял пять лет карьеры»

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко в 17 лет мог перейти из донецкого «Шахтёра» в лондонский «Арсенал», но стал игроком «Уфы»:

«Когда Зинченко было 17 лет, мне позвонил Венгер, чтобы спросить об Александре. „Шахтёр“ обыграл „Арсенал“ в Юношеской лиге УЕФА. Арсен увидел 20 минут игры Зинченко и сказал: „Мне нужен этот парень“.

Он попросил меня подписать его. Венгер сразу же хотел взять его в первую команду, не в резерв, но помешали некоторые обстоятельства. Было много разговоров о его переезде из Донецка в Россию. Было жаль. Он потерял пять лет своей карьеры, прежде чем переехать в АПЛ».

Последнее время украинский футболист стал чаще появляться на поле в стартовом составе «горожан». Так Зинченко отыграл все 90 минут в матче 25-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:0).