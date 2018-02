Хави: «Я крайне разочарован в Неймаре. Может, это хорошо, что он покинул „Барселону“»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави выразил разочарование поведением бывшего одноклубника Неймара в полуфинальном матче Кубка французской лиги «Ренн» - «Пари Сен-Жермен» (2:3). В концовке встречи Бразильский форвард ПСЖ получил жёлтую карточку за фол на защитнике соперника Амари Траоре, затем подал тому руку, чтобы помочь подняться, но в последний момент убрал её и с улыбкой на лице отбежал от соперника.

«Я крайне разочарован в Неймаре. Надеюсь, что со временем он научится больше уважать соперников. Мы не смогли обучить его этому в „Барселоне“, и, может быть, тот факт, что он покинул „Барсу“, был лучшим решением для всех.

Такое поведение делает великих игроков мелкими футболистами», — подчеркнул Хави.

Недовольство поведением Неймара также выразил защитник «Монако» Андреа Раджи.

The grin at the end!



Neymar with a cheeky fake-out during PSG's victory over Rennes. 😂 pic.twitter.com/aod7WzNChB