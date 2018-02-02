Хави: «Я крайне разочарован в Неймаре. Может, это хорошо, что он покинул „Барселону“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет4.653.71.85
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоФонбет1.524.36
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд---
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиекФонбет1.653.954.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетцФонбет1.256.210
  • Главные новости
  • Все новости
11:30
Джорджевич: «Истории про завышенное самомнение Кокорина – чушь»13
10:09
«Зенит» взял 26 футболистов на второй зимний сбор55
09:20
Фаббричини: «Манчини был в Риме, но мы не общались. Конте стремится возглавить сборную»6
01:23
«Барселона» минимально обыграла «Валенсию»68
22:46
Ханни: «Я выбрал „Спартак“, потому что это сильнейший клуб России»121
12:08
Руслан Фомин вернулся в «Шахтер»1
11:50
Крупнейшие итальянские СМИ заявляют, что Манчини — фаворит на место тренера сборной10
11:39
В ФИФА возмущены туалетами на российских стадионах33
11:15
Клопп не собирается тратить «сумасшедшие деньги», чтобы заменить Коутиньо5
10:58
Вирус подкосил Вальверде и футболистов «Барселоны»14
10:42
Черданцев в марте выпустит книгу, предисловие к которой написал Черчесов14
10:33
Джорджевич: «Луческу знает очень много языков, но они перемешиваются у него в голове»15
10:25
Основной хавбек «Бернли» перенесет операцию на колене1
09:55
Феллаини снова получил травму и выбыл на два месяца6
09:32
К «Томи» на сборе в Турции сегодня присоединится хавбек4
09:00
Коваль: «Ла Лига – это нечто невероятное»4
08:47
Парслоу: «Сделки по типу Санчес-Мхитарян совершаются один раз в поколение»8
08:32
Кейн: «Матч против „Манчестер Юнайтед“ — в пятерке лучших»3
08:20
Михайличенко: «Россия не заслуживает проводить чемпионат мира»54
08:13
Вальверде призывает болельщиков «Барсы» снизить требования к Месси7
07:58
Мончи: «„Рома“ пришла к выводу, что Блинд нам не подходит»0
07:39
Фламини сегодня пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Хетафе»0
07:22
Видаль: «Никогда не думал о том, чтобы уйти из „Барселоны“»4
06:55
Коваленко: «„Рома“ – не самый звёздный клуб, и правда хороший жребий для „Шахтёра“»7
06:38
Конте предложат вернуться в сборную Италии, если его уволят из «Челси»3

Хави: «Я крайне разочарован в Неймаре. Может, это хорошо, что он покинул „Барселону“»

сегодня, 05:28
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави выразил разочарование поведением бывшего одноклубника Неймара в полуфинальном матче Кубка французской лиги «Ренн» - «Пари Сен-Жермен» (2:3). В концовке встречи Бразильский форвард ПСЖ получил жёлтую карточку за фол на защитнике соперника Амари Траоре, затем подал тому руку, чтобы помочь подняться, но в последний момент убрал её и с улыбкой на лице отбежал от соперника.

«Я крайне разочарован в Неймаре. Надеюсь, что со временем он научится больше уважать соперников. Мы не смогли обучить его этому в „Барселоне“, и, может быть, тот факт, что он покинул „Барсу“, был лучшим решением для всех.

Такое поведение делает великих игроков мелкими футболистами», — подчеркнул Хави.

Недовольство поведением Неймара также выразил защитник «Монако» Андреа Раджи.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп не собирается тратить «сумасшедшие деньги», чтобы заменить Коутиньо
Сегодня, 11:15 5
Фаббричини: «Манчини был в Риме, но мы не общались. Конте стремится возглавить сборную»
Сегодня, 09:20 6
Коваль: «Ла Лига – это нечто невероятное»
Сегодня, 09:00 4
Парслоу: «Сделки по типу Санчес-Мхитарян совершаются один раз в поколение»
Сегодня, 08:47 8
Кейн: «Матч против „Манчестер Юнайтед“ — в пятерке лучших»
Сегодня, 08:32 3
Михайличенко: «Россия не заслуживает проводить чемпионат мира»
Сегодня, 08:20 54
Обсудить
Все комментарии
Sam Samych
Sam Samych
сегодня в 12:26
Часто на нем фолят же, надо ж както выбрасывать весь негатив мимолетными издевательствами ))
Kavaro
Kavaro
сегодня в 12:25
Ему не хватает Пепе.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:20
Почему то многие молчат ,когда откровенно грубо играют против НЕЙМАРА,даже судьи видя это делают вид что не заметили,правильно сделал НЕЙМАР ,сколько раз грубо этот защитник играл против него и ничего со стороны судьи-долг платежом красен!
Reiden
Reiden
сегодня в 12:08
Противно смотреть..
77rust77
77rust77
сегодня в 11:48
Хави это один из эталонов футболиста и многие глупы здесь что то хотят на него сказать,заткнитесь и посмотрите кто вы и кто он,про Неймара поступок некрасивый и подлый
hohoл
hohoл ответил Злой_Гений_Мауринья
сегодня в 11:40
Злой_Гений_Мауринья:
он подбежал к нему что бы дать руку ,типа всё нормально чувак,и побежал дальше ,у него него не было цели поднять его.
Вот я кстати тоже об этом подумал. Игроки часто по рукам бьют, типа извиняются.
Да и руку по другому подают, что бы поднять игрока.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 11:33
С его уходом Барселона стала играть лучше от обороны
Smyth
Smyth
сегодня в 11:26
Пусть остается в своем ПСЖ, а от Реала и Барселоны пусть держится далеко. Гнилой человек, на лице написано. Очень жаль ту команду, куда он может перейти.
starche
starche
сегодня в 11:13
Это очень хорошо. Барсе без него намного легче дышится.
дурман
дурман
сегодня в 10:58
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:58
    редиска, нехороший человек
    Crooclin
    Crooclin
    сегодня в 10:58
    Это не хамство, а провокация соперника на грубость, с целью раскрутить оппонента на жёлтую. Хотя, как по мне, так лучше хамить, чем провоцировать
    ArS1886
    ArS1886
    сегодня в 10:54
    В Барсе к хорошему не учат.

    Белладона подтвердить..
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 10:48
    Своей футбольной "смертью" петушок,точно не умрёт......любой уважающий себя "костолом",поставит крест на его карьере.....(Баски ему в Испании уже давно дали понять,что его петушиные выкрутасы,терпеть не будут)
    DVoxNN
    DVoxNN ответил Zidane.5
    сегодня в 10:44
    Zidane.5:
    Неймар после перехода в Барсу стал таким гнилым.
    Вот уж фиг. Он всегда таким был. В Барсе как раз таки сдерживал свою мерзость, а тут решил, что все можно. Не завидую вам, если перейдет в Реал.
    DVoxNN
    DVoxNN ответил DEIVID
    сегодня в 10:43
    DEIVID:
    В Реале есть уже гниль по имени Сережа Рамос, который еще и с капитанской повязкой и это соответственно лицо команды. От одной гнили сливки уже избавились, речь про Пепе.
    Про Марсело забыл
    Федор Шеффер
    Федор Шеффер
    сегодня в 10:42
    Хави не знает, что в русском языке давно появилось слово, которое лучше всего описывает данного футболиста: Иг-Ро-Чиш-Ка.
    Barca_volgo_fan
    Barca_volgo_fan ответил шацк
    сегодня в 10:37
    шацк:
    Поступок конечно подленький, но и преувеличивать не надо. Тот же Хави обсуждаю и осуждая Неймара, тоже поступает подло и в нем говорит обида на игрока осмелевшего покинуть барселонку.
    Приведи в пример хотя бы одного из его подлых поступков. Не на словах, а с доказательствами.
    Barca_volgo_fan
    Barca_volgo_fan ответил PauloDibala
    сегодня в 10:35
    PauloDibala:
    так то он болельщик Туринской команды
    Да хоть Магаданской. Это его не делает умнее.
    шацк
    шацк
    сегодня в 10:34
    Поступок конечно подленький, но и преувеличивать не надо. Тот же Хави обсуждаю и осуждая Неймара, тоже поступает подло и в нем говорит обида на игрока осмелевшего покинуть барселонку.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 10:33
    И такая 75 получает 20 млн в год?
    PauloDibala
    PauloDibala ответил Barca_volgo_fan
    сегодня в 10:32
    Barca_volgo_fan:
    Х...ю сказало школоло, само поржало над своей шуткой, а может над своей тупостью и ушло снова в свою норку. Правда, Великий Глор Всея Мадрид?
    так то он болельщик Туринской команды
    Barca_volgo_fan
    Barca_volgo_fan ответил Великий Князь
    сегодня в 10:29
    Великий Князь:
    Не пойму чем не доволен Хави? Это же их каталонская школа. Может тем, что из Неймара не получился такой же подхалим для Месси, как сам Хави? Аха-ха)
      амурец
      амурец
      сегодня в 10:16
      такой поступок Неймара не красит, и научить такому его могли только в Барселоне
      BarsfanBaku
      BarsfanBaku
      сегодня в 10:13
      я лично на это смотрю как на шутку , наверно у них свои отношение какие та , потому что я такое почти не видел .
      Foxes
      Foxes
      сегодня в 10:04
      Не хорошо и не красиво.
      Злой_Гений_Мауринья
      Злой_Гений_Мауринья
      сегодня в 09:52
      он подбежал к нему что бы дать руку ,типа всё нормально чувак,и побежал дальше ,у него него не было цели поднять его.
      Hayden
      Hayden
      сегодня в 09:51
      Ты такой нытик Хави и пустослов.
      Gorbuncov
      Gorbuncov
      сегодня в 09:40
      Дождется, сломают ему ноги в каком нибудь матче чемпа Франции от злости. Скромнее надо быть)
      Pancher_95
      Pancher_95
      сегодня в 09:37
      Смешно читать комменты глоров барсы 42ющие неймара, когда он был в барсе вы все его восхваляли, хотя там тоже выделялся подобными поступками.
      P.s надеюсь Реал обойдет стороной его, лучше бревно бенза до конца карьеры держать в команде, чем купить петушка и развалить команду.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100