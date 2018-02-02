Эмери: «Верю, что судьи будут уважать ПСЖ в матчах с „Реалом“»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери уже за две недели до матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» начал говорить о судействе. Испанец надеется, что в дуэли с «Мадридом» не повторится прошлогодняя ситуация в игре с «Барселоной» (1:6), когда работа рефери Дениза Айтекина вызвала большие вопросы у многих представителей футбольного сообщества.

«Я очень уважаю арбитров и верю, что они аналогично относятся к нашему клубу.

Перед матчем с „Реалом“ у нас есть важные игры в чемпионате и Кубке Франции. Никто пока не думает о „сливочных“, хотя понятно, что для нас это важнейшие матчи».