Ханни — о мотивах перехода в «Спартак»: «Хочу бороться за трофеи»

02 февраля 2018, 21:13

Новичок «Спартака» в интервью бельгийским СМИ рассказал о мотивах своего перехода в московский клуб.

«Я мог бы уехать в Китай и заработать гораздо больше денег. Был вариант и с „Бернли“, но я хочу бороться за трофеи. Это было бы невозможно сделать в АПЛ. Сейчас „Бернли“ проводит неплохой сезон, но в следующей кампании всё может измениться.

Переход в „Спартак“ более логичен. Я остаюсь в Европе, а кроме того, финансовые условия здесь тоже прекрасные, хотя деньги и не являются моим приоритетом».