Ханни — о мотивах перехода в «Спартак»: «Хочу бороться за трофеи»

02 февраля 2018, 21:13

Новичок «Спартака» Софьян Ханни в интервью бельгийским СМИ рассказал о мотивах своего перехода в московский клуб.

«Я мог бы уехать в Китай и заработать гораздо больше денег. Был вариант и с „Бернли“, но я хочу бороться за трофеи. Это было бы невозможно сделать в АПЛ. Сейчас „Бернли“ проводит неплохой сезон, но в следующей кампании всё может измениться.

Переход в „Спартак“ более логичен. Я остаюсь в Европе, а кроме того, финансовые условия здесь тоже прекрасные, хотя деньги и не являются моим приоритетом».

Венгер: «Финансовая мощь некоторых клубов убивает конкуренцию»
02 февраля 2018
Гари Невилл: «Мхитарян и Обамеянг не любят играть в обороне, у Венгера большие проблемы»
02 февраля 2018
Кондогбиа: «В „Интере“ я не смог справиться с пристальным вниманием к своей персоне»
02 февраля 2018
Пюэль: «Надеюсь, Марез очистит свой разум и вернется»
02 февраля 2018
Спаллетти: «Пасторе зарабатывает больше, чем все игроки „Интера“ вместе взятые»
02 февраля 2018
Рафинья сможет помочь «Интеру» в матче с «Кротоне»
02 февраля 2018
Валерыч ответ drug01 (раскрыть)
03 февраля 2018 в 00:45
Теперь, уже недолго. Приходи, на финал Кубка России, будет тебе ещё один трофей. А там, и второй следом..))
agidel2012 ответ drug01 (раскрыть)
02 февраля 2018 в 23:33
По сравнению с Зенитом и даже с ЦСКА не так долго (48 лет и 22 года соответственно)
agidel2012 ответ SHMEL (раскрыть)
02 февраля 2018 в 23:30
Софьян Ханни пришел в Спартак - хана вам всем соперники Спартака
agidel2012 ответ Ярангвельгви Йорингель. (раскрыть)
02 февраля 2018 в 23:27
У ЦСКА перерыв был с 1970 до 1991 года без побед, у Зенита и вообще с 1936 по 1984 год, так что 16 лет это далеко не рекорд. Некоторые болелы Зенита 48 лет ждали победы, а многие и не дожили до нее. Так что болельщики Спартака в этом плане в выигрыше.
SHMEL
02 февраля 2018 в 22:58
Софья-Ханна теперь откроет рядом с Тарасовкой точку и будет подрабатывать за трофеи...
Александр Кадышевич
02 февраля 2018 в 21:52
Глупый Ханни. За трофеями переходят в Ньюкасл чемпик!
Red blu
02 февраля 2018 в 21:49
Мативация у Ханни одна - побольше раскрутить Федуна!
Spartak_Rulit
02 февраля 2018 в 21:48
Даже кони на своей гостевой этого паренька боятся)) Давай Брат Муслим твори историю Спартака!!
drug01
02 февраля 2018 в 21:38
Спартак всем обещал трофеи только ждать приходиться ....ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ ДОЛГО !
Ходячий по граблям
02 февраля 2018 в 21:29
Развели Федуна за неликвид!
Хирург Зенита
02 февраля 2018 в 21:26
Только попал к пупсикам, а уже зомбировали!
Хряк Тарасовский ответ FROLL 001 (раскрыть)
02 февраля 2018 в 21:25
С испанцами как бы рекорд не поставили!
proezd2
02 февраля 2018 в 21:24
Непременно!
Ярангвельгви Йорингель.
02 февраля 2018 в 21:24
Кубок Соли предел у Спартака! Лимит титулов выбран на ближайшие 16 лет!
Saang
02 февраля 2018 в 21:22
Это ему в Зенит-2 надо...
FROLL 001
02 февраля 2018 в 21:21
У Софьи один трофей будет - это рекордная авоська! Гыгыгыгыгы!
MIKITA463295
02 февраля 2018 в 21:17
И мы хотим...
DVOK68
02 февраля 2018 в 21:15
Хорошо сказал,удачи тебе парень и без травм!Добро пожаловать в московский Спартак!
