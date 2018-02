Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи поделился впечатлениями от победы над «Кёльном» (3:2) в дебютном для него матче в составе «шмелей».

«90 минут, два гола, результативная передача и большая победа – это был мой дебют мечты в „Боруссии“ Дортмунд», — написал форвард в своём «твиттере».

90mns, two goals, an assist & a great victory 🖤💛 dream debut with @BVB 🦇 #BatsmanBack pic.twitter.com/8qHKvlvSYa