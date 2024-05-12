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Хлусевич: «Раньше было больше мотивации занять призовые места»

вчера, 11:22

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич считает, что ценность призовых мест в РПЛ упала из-за отсутствия еврокубков.

Если говорить о ценности медалей в РПЛ сейчас, то раньше была цель в них попасть, чем выше — тем лучше позиция в еврокубках: кто-то попадал в квалификацию, кто-то — в групповой этап. Наверное, раньше в этом плане было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы и сейчас не побороться за медали?

После двадцати восьми туров «Спартак» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице, отставая от третьего места на шесть очков.

Вчера «красно-белые» переиграли «Краснодар» в рамках 28-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
При желании - мотивацию можно найти всегда.
ABir
ABir
вчера в 11:53
Сейчас остались только стимулы материальные и показать себя профессионалами, достойными своих высоких зарплат, но и конечно ответственность перед своими с болельщиками и спонсорами.
Интерес
Интерес
вчера в 11:27
Да-да,в этом вся беда:Титул один,а желающих(но не умеющих)-много.Надо и перспектив на Кубок лишить.
Гость
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