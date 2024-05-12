Хлусевич: «Раньше было больше мотивации занять призовые места»

Защитник «Спартака» и сборной России считает, что ценность призовых мест в РПЛ упала из-за отсутствия еврокубков.

Если говорить о ценности медалей в РПЛ сейчас, то раньше была цель в них попасть, чем выше — тем лучше позиция в еврокубках: кто-то попадал в квалификацию, кто-то — в групповой этап. Наверное, раньше в этом плане было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы и сейчас не побороться за медали?