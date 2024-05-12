Фомин: «Надо работать, чтобы победная серия продолжилась»

Полузащитник «Динамо» рассказал, что нужно сделать «бело-голубым» для победы в РПЛ .

У нас было три финала, осталось два. Мы выиграли — это хорошо, очень эмоционально. Нужно чуть отпраздновать и начать готовиться к следующему важному матчу. Надо работать, чтобы этот фарт и победная серия продолжились.

Нет сейчас таких матчей, в которых с кем‑то было легко играть. Все игры тяжёлые, все отнимают друг у друга очки. Так что повторюсь: главное — победа.

После этого тура всё зависит от нас, нам надо работать с холодной головой. Все понимают, что сейчас важно хорошо подготовиться к домашней игре с «Крыльями Советов».

Надо играть с Самарой с холодной головой, чтобы эти (последние) эмоциональные победы оказались не напрасными, а придали нам импульс, победный менталитет и эмоции.

Самое главное, что мы начали побеждать. Так совпало, что лидеры теряли очки. И теперь всё зависит от нас.