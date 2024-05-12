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Энрикес о матче с «Динамо»: «Мы играли хорошо и не заслужили поражения»

вчера, 11:33
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Балтики» Анджело Энрикес считает, что его команда не заслужила поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Был очень расстроен, потому что мы играли хорошо и не заслужили поражение. До 90‑й минуты всё складывалось отлично, мы контролировали игру, а потом всё изменилось.

У нас хорошие защитники, они здорово играют на втором этаже. Несмотря на то, что «Динамо» почти всем составом атаковало, у нас всё неплохо получалось. Потом они забили гол с углового — это нас немного прибило, и следом случился третий гол, который был забит с нарушением правил.

Теперь концентрируемся на матче со «Спартаком» в Кубке и на двух играх в чемпионате. Думаю, у нас есть шансы несмотря на то, что мы зависим не только от себя, но и от других команд.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:13
Видимо не хватило фк БАЛТИКА выносливости.
drug01
drug01
вчера в 11:56
Не хватило опыта! Надо было держать ничью!!!
Интерес
Интерес
вчера в 11:48
Углового могло и не быть,если бы защитник просто пропустил мяч,а не пытался его коряво выбить.Второй гол...посмотри кадры,как вы зачаровано впятером смотрите на мяч,а за спиной свободный Нгамалё,и еще один игрок "Динамо".А такие удары-случайность,конечно,но свидетельствующие о упорстве и мастерстве.Да и вышедший игрок должен был третий мяч забивать,делая 3-1,и тогда никто не знает,чем бы всё закончилось.
Так что все "случайности" сливаются в закономерность-проигранные пять минут в конце двух важных матчей,ноль очков и вылет,вместо спасительных четырёх(как минимум) очков,а то и шести.И получается,что всё справедливо.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 11:40
Счёт на табло.
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:37
А нарушение, действительно было?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:35
Полностью согласен. Жаль Балтику, особенно если вылетит...
Гость
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