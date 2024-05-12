Энрикес о матче с «Динамо»: «Мы играли хорошо и не заслужили поражения»

Нападающий «Балтики» считает, что его команда не заслужила поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Был очень расстроен, потому что мы играли хорошо и не заслужили поражение. До 90‑й минуты всё складывалось отлично, мы контролировали игру, а потом всё изменилось.

У нас хорошие защитники, они здорово играют на втором этаже. Несмотря на то, что «Динамо» почти всем составом атаковало, у нас всё неплохо получалось. Потом они забили гол с углового — это нас немного прибило, и следом случился третий гол, который был забит с нарушением правил.

Теперь концентрируемся на матче со «Спартаком» в Кубке и на двух играх в чемпионате. Думаю, у нас есть шансы несмотря на то, что мы зависим не только от себя, но и от других команд.