Венгер: «Продление контракта с Озилом было самым экономным вариантом для „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что подписание нового контракта с полузащитником Месутом Озилом является для «канониров» лучшим выходом из ситуации с финансовой точки зрения:

«Когда футболист покидает команду, вы должны найти ему замену такого же калибра. Их зарплаты при этом будут сопоставимы, но нужно будет заплатить и за трансфер. Поэтому продление контракта с Озилом – самый экономный вариант для „Арсенала“.

С другой стороны, работа всех игроков в „Арсенале“ очень хорошо оплачивается. Очень хорошо. Поэтому проявление сочувствия к ним – не самая объективная оценка ситуации».

Напомним, зарплата Озила в лондонском клубе по новому контракту составляет около 350 тыс. фунтов в неделю.