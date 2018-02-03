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«Спартак» проиграл китайскому клубу в контрольном поединке

вчера, 19:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Хебей Чайна Форчун (Циньхуандао)Хебей Чайна ФорчунМатч завершен

Московский «Спартак» уступил китайскому футбольному клубу «Хебей Чайна Форчун» в товарищеском матче. Напомним, что в этой игре за «красно-белых» дебютировал новичок команды Софьян Ханни.

«Спартак» - «Хебей Чайна Форчун» 1:2 (0:1)
Голы: Зе Луиш 78 - голы китайской команды 31, 86.

«Спартак»: Максименко, Петкович, Таски, Боккетти (Кутепов 75), Рассказов, Игнатов (Фернандо 60), Зобнин, Самедов (Бакаев 66), Мельгарехо (Педро Роша 86), Ханни (Адриано 60), Зе Луиш.

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Все комментарии
Sully
Sully ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 00:35
Ты знаешь мое имя:
Про спартак тут комментов 30 от силы.
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:35
    Вообщем я понял от уважаемоего модератора что слово "Бабуля" соотносится тут с неким пользователем .. мда как же узнать кого ввиду имел модератор?
    cska-78
    cska-78 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 00:31
    Jeck Denielse:
    Это просто статистика....33 игры - 4 гостевых победы....не густо....для чемпиона... 7 первых гостевых игр чемпионата не принесли ни одной победы.... Да и на нынешних сборах Москва удивляет...11 игр - 1 победа...понятно что товарняки...но как то несерьёзно...)))
    Гостевой дог с Тулой можно не учитывать!
    mangoх12
    mangoх12 ответил vashinin
    сегодня в 00:31
    vashinin:
    переживательный я дюже)) услышал крик от тебя, понятно же ты о себе, дай думаю наведу фокус человек)) А ты о ком?
      Dominators
      Dominators ответил Мясье
      сегодня в 00:31
      Мясье:
      ...опять на Спартаковской ветке аншлаг ...и в прямом и переносном смысле....
      Мы тут все восторгаемся вами . Радуйся .
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил ziborock
      сегодня в 00:29
      ziborock:
      О чем ты?! С 01.07.17 во всех официальных турнирах Спартак сыграл 13 выездных матчей, из которых проиграл 4!!! А в ЧР Спартак так вообще с августа месяца не проигрывает (13 туров!) ни в домашних, ни в выездных играх! Ну оооооооочень домашняя команда!)))
      Это просто статистика....33 игры - 4 гостевых победы....не густо....для чемпиона...
      7 первых гостевых игр чемпионата не принесли ни одной победы....


      Да и на нынешних сборах Москва удивляет...11 игр - 1 победа...понятно что товарняки...но как то несерьёзно...)))
      Беланов
      Беланов ответил ziborock
      сегодня в 00:29
      ziborock:
      О чем ты?! С 01.07.17 во всех официальных турнирах Спартак сыграл 13 выездных матчей, из которых проиграл 4!!! А в ЧР Спартак так вообще с августа месяца не проигрывает (13 туров!) ни в домашних, ни в выездных играх! Ну оооооооочень домашняя команда!)))
      Ага. С августа. Не проигрывает Спартак. Ага )))
      12 августа, ЦСКА - Спартак 2:1.
      Настало время удивительных историй )))
      mangoх12
      mangoх12 ответил vashinin
      сегодня в 00:29
      vashinin:
      Мужики, я за вас спокоен. Натали видит десятый сон, время позднее, так что не бойтесь, вас больше не обидят)) Можете пожаловаться дальше, времени у вас до утра полным-полно)) Бывайте.
      ахаха а ты кем ей будешь?))
      Russiаnhammer
      Russiаnhammer ответил vashinin
      сегодня в 00:28
      vashinin:
      Мужики, я за вас спокоен. Натали видит десятый сон, время позднее, так что не бойтесь, вас больше не обидят)) Можете пожаловаться дальше, времени у вас до утра полным-полно)) Бывайте.
      Бывают у некоторых людей вассалы.
      Вот ты именно такой. Пригнидoк обыкновенный.Без своего слова. Кусок Наташки.
      Морозовский
      Морозовский ответил Leha-ha50
      сегодня в 00:28
      Leha-ha50:
      Тут наши желания расходятся. Я предпочитаю Зенит .
      Тогда не переходите им дорогу, чтобы предпочтения не менять!
      Мясье
      Мясье
      сегодня в 00:26
      ...опять на Спартаковской ветке аншлаг ...и в прямом и переносном смысле....
      vashinin
      vashinin
      сегодня в 00:26
      Мужики, я за вас спокоен. Натали видит десятый сон, время позднее, так что не бойтесь, вас больше не обидят)) Можете пожаловаться дальше, времени у вас до утра полным-полно))
      Бывайте.
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 00:26
      Russiаnhammer
      Russiаnhammer ответил mangoх12
      сегодня в 00:24
      mangoх12:
      а что ты так возбудился ? Кого то из знакомых тебе напомнил ?)
        vashinin
        vashinin ответил mangoх12
        сегодня в 00:23
        mangoх12:
        а что ты так возбудился ? Кого то из знакомых тебе напомнил ?)
        переживательный я дюже)) услышал крик от тебя, понятно же ты о себе, дай думаю наведу фокус человек)) А ты о ком?
        Dominators
        Dominators ответил Leha-ha50
        сегодня в 00:23
        Leha-ha50:
        Однозначно!!! Хитрят Фунтики!!!
        Да кому там хитрить . Один только с пальмы слез , другого в платье на велосипеде только купили , третий никак не отмоется в бане . И над ними учитель физкультуры Вся надежда на судей ...
        Russiаnhammer
        Russiаnhammer
        сегодня в 00:23
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответил Морозовский
          сегодня в 00:22
          Морозовский:
          Ага! Вы тоже темните! Буду доволен, когда и Вы, и "Спартак" отправите "зеню" в район деревянных медалей, в цветочную церемонию!
          Тут наши желания расходятся. Я предпочитаю Зенит .
          mangoх12
          mangoх12 ответил vashinin
          сегодня в 00:21
          vashinin:
          так ты уже сам себя не видишь?
          а что ты так возбудился ? Кого то из знакомых тебе напомнил ?)
          vashinin
          vashinin ответил mangoх12
          сегодня в 00:20
          mangoх12:
          а где бабуля с "интеллектом"
            НЕ президент рфс
            НЕ президент рфс ответил vashinin
            сегодня в 00:20
            vashinin:
            ну хоть один не обиженный))
            Сарказма не надо.Она тут одна за всех вас отдувалась. А меня обидеть сложно.
            mangoх12
            mangoх12
            сегодня в 00:20
              Сергеевич вернулся 1
              Сергеевич вернулся 1
              сегодня в 00:18
                cska-78
                cska-78
                сегодня в 00:18
                Опозорился пищевик как всегда!
                vashinin
                vashinin ответил Ты знаешь мое имя
                сегодня в 00:17
                Ты знаешь мое имя:
                Обсуждать Кремлевский проект? Скучно 😑
                послание Кремля отложили, а ему видите ли скучно)) Понимаю, без указиловок вдруг не то ляпнешь и пишите потом письма. Верно мыслишь, лучше держи рот под замком))
                Egorium
                Egorium
                сегодня в 00:17
                спартак поражает стабильностью, так держать весь сезон.
                Russiаnhammer
                Russiаnhammer
                сегодня в 00:16
                Вошинин не тащит,Блося круче как по мне
                vashinin
                vashinin ответил Faustello
                сегодня в 00:15
                Faustello:
                И почему Спартак каждый день не играет? В стране наркотики бы перестали употреблять )))
                  ziborock
                  ziborock ответил Jeck Denielse
                  сегодня в 00:15
                  Jeck Denielse:
                  В этом сезоне Спартак - очень домашняя команда...... На всех уровнях,во всех турнирах с 01.07.17 сыграно 33 матча - и только 4 гостевые победы... Вне стен "Открытие Арены" результаты удручающие... Защита по-прежнему "ахиллесова пята"........Жервиньо сегодня забивал уж очень как то легко...ему просто никто не мешал.. Спартак выше классом всех оставшихся 10-ти соперников ,с которыми осталось играть в этом сезоне в чемпионате.....но первые 3 весенние игры до возобновления чемпионата могут выбить команду сразу из 2-х турниров....ибо 2 из 3-х гостевые..... Удачи !!!
                  О чем ты?! С 01.07.17 во всех официальных турнирах Спартак сыграл 13 выездных матчей, из которых проиграл 4!!! А в ЧР Спартак так вообще с августа месяца не проигрывает (13 туров!) ни в домашних, ни в выездных играх! Ну оооооооочень домашняя команда!)))
                  Ты знаешь мое имя
                  Ты знаешь мое имя ответил vashinin
                  сегодня в 00:14
                  vashinin:
                  Счас ты напишешь, а мы обсудим))
                  Обсуждать Кремлевский проект? Скучно 😑
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