«Спартак» проиграл китайскому клубу в контрольном поединке

Московский «Спартак» уступил китайскому футбольному клубу «Хебей Чайна Форчун» в товарищеском матче. Напомним, что в этой игре за «красно-белых» дебютировал новичок команды Софьян Ханни.
«Спартак» - «Хебей Чайна Форчун» 1:2 (0:1)
Голы: Зе Луиш 78 - голы китайской команды 31, 86.
«Спартак»: Максименко, Петкович, Таски, Боккетти (Кутепов 75), Рассказов, Игнатов (Фернандо 60), Зобнин, Самедов (Бакаев 66), Мельгарехо (Педро Роша 86), Ханни (Адриано 60), Зе Луиш.
ЦСКА - 4 игры,все ничья.
СпаМ - 4 игры, все проиграл.
Так и хочется поржать!!!!!
ЦСКА - 4 игры,все ничья.
СпаМ - 4 игры, все проиграл.
Так и хочется поржать!!!!!