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Забитый гол на 43-й секунде принес победу «Роме» над «Вероной»

вчера, 16:25
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» обыграла на выезде «Верону» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Напомним, что эту встречу из-за травмы пропускал полузащитник римской команды Даниэле Де Росси.

Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди»

«Верона» - «Рома» 0:1 (0:1)
Гол: Дженгиз 1.

«Верона»: Николас, Феррари, Караччоло, Вукович, Ромуло, Фарес, Бюхель (Супрайен 88), Валоти (Кальвано 67), Петкович, Ааронс (Ли Сеунг-Во 71), Матос.
Главный тренер: Фабио Пеккья.

«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Наингголан, Дженгиз (Жерсон 70), Джеко (Дефрель 89), Эль-Шаарави (Перотти 78).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Караччоло 21, Наингголан 24, Фарес 29, Бюхель 49.
Удаления: Пеллегрини 51.

Судья: Микаэль Фаббри.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:48
Верона растет в моих глазах.
juchok
juchok
вчера в 16:47
валидольно, но все же победа! теперь Юва и Милан чтоб не подвели!
Чемпионский Клык 5
Чемпионский Клык 5
вчера в 16:42
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:38
    Нельзя пропускать гол на первой минуте.
    Kerri
    Kerri
    вчера в 16:36
    Повезло!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 16:34
    Повезло "Роме" сегодня.
    Интрига в чемпионате Италии сохраняется.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    вчера в 16:33
    Эпичная победа Ди Франческо над самой слабой команде сериАла, которая даже в большинстве за целый тайм не смогла создать ни одного полумомента! С Беневенто шансов нет, даже не смотря на выход Перотти с его волшебным пальцем!
    cska plus
    cska plus
    вчера в 16:32
    С такой игрой Роме ничего не светит.
    pinturicchio86
    pinturicchio86
    вчера в 16:32
    болел за ромашку, т к пора уже китайцам на законное 7-е место, не место им в лч, Юве всеми силами пытается поднять италию с ног, а они, как обычно, позориться будут со своими бирками и шевками)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:31
    Эль-Шаарави менять на Перотти вообще зашквар, они даже гол тогда не смогут отпраздновать.
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 16:26
    Отскок рима!
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