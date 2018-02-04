Забитый гол на 43-й секунде принес победу «Роме» над «Вероной»

«Рома» обыграла на выезде «Верону» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Напомним, что эту встречу из-за травмы пропускал полузащитник римской команды Даниэле Де Росси.
Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди»
«Верона» - «Рома» 0:1 (0:1)
Гол: Дженгиз 1.
«Верона»: Николас, Феррари, Караччоло, Вукович, Ромуло, Фарес, Бюхель (Супрайен 88), Валоти (Кальвано 67), Петкович, Ааронс (Ли Сеунг-Во 71), Матос.
Главный тренер: Фабио Пеккья.
«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Наингголан, Дженгиз (Жерсон 70), Джеко (Дефрель 89), Эль-Шаарави (Перотти 78).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Караччоло 21, Наингголан 24, Фарес 29, Бюхель 49.
Удаления: Пеллегрини 51.
Судья: Микаэль Фаббри.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.