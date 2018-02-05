«Монако» отыграл у «Лиона» два мяча и в меньшинстве добился победы

Вторая и третья команды чемпионата Франции схлестнулись в 24-м туре Лиги 1. Матч завершился волевой победой монегасков.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» – «Лион» – 3:2 (2:2)
Голы: Кейта 31, Фалькао 36, Лопеш 88 — Диас 12, Траоре 28.
Нереализованный пенальти: Фалькао 36.
«Монако»: Субашич (Си 15), Жемерсон, Глик, Раджи, Туре, Моутиньо, Фабиньо, Тилеманс, Фалькао (Йоветич 55), Лопеш, Кейта.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Лион»: Лопеш, Морель, Марсело, Менди, Тете, Фекир, Ндомбеле, Ауар, Диас, Депай (Маолида 86), Траоре (Корне 75).
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Тете 31, Менди 35, Кейта 40, Ндомбеле 41.
Удаление: Кейта 44.
Судья: Бенуа Бастьен.
Ранее в рамках того же тура ПСЖ разгромил «Лилль».