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«Монако» отыграл у «Лиона» два мяча и в меньшинстве добился победы

сегодня, 00:54
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Вторая и третья команды чемпионата Франции схлестнулись в 24-м туре Лиги 1. Матч завершился волевой победой монегасков.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» – «Лион» – 3:2 (2:2)
Голы: Кейта 31, Фалькао 36, Лопеш 88Диас 12, Траоре 28.

Нереализованный пенальти: Фалькао 36.

«Монако»: Субашич (Си 15), Жемерсон, Глик, Раджи, Туре, Моутиньо, Фабиньо, Тилеманс, Фалькао (Йоветич 55), Лопеш, Кейта.
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Лион»: Лопеш, Морель, Марсело, Менди, Тете, Фекир, Ндомбеле, Ауар, Диас, Депай (Маолида 86), Траоре (Корне 75).
Главный тренер: Бруно Женезио.

Предупреждения: Тете 31, Менди 35, Кейта 40, Ндомбеле 41. 

Удаление: Кейта 44.

Судья: Бенуа Бастьен.

Ранее в рамках того же тура ПСЖ разгромил «Лилль».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 11:03
Для Монако не впервой, вроде бы в полуфинале ЛЧ 2003-2004, играя в меньшинстве, у Реала победу вырвали с нужным счетом,) Тогда еще бывший реаловский игрок Морьентес Мадриду отгрузил
борька
борька
сегодня в 09:44
В этой команде присутствует русский дух!
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 08:57
У них всегда между собой классные матчи
benderivan
benderivan
сегодня в 08:54
По сути реально решающий матч на лиона, теперь хоть какой-то интриги не осталось
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 08:26
Драматик! Пять голов, удаление, незабитый пендаль, и волевая победа с 0-2. Настоящий триллер!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:57
Это лишний раз показывает какое Лион днище и то что он совершенно несправедливо занимает столь высокое место.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:10
Жестко
Ver
Ver
сегодня в 05:13
Лион расслабились...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:12
Классная битва получилась.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 04:48
Монако, с волевой победой!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 04:47
Ожидаемо клёвый матч вышел
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:32
Вот это достойно.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:11
Воля к победе
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:58
Монако с победой!
eaguar
eaguar
сегодня в 03:04
С победой.
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 02:08
Вот красавцы тайм в 10м ещё и победу добыли.
cska.78
cska.78
сегодня в 01:30
А так все хорошо для Лиона начиналось :)
Kerri
Kerri
сегодня в 01:07
Молодцы!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:58
ну где там "респект"? Фалько забил, и то Слава Яйцам...)
Roy Harper
Roy Harper
сегодня в 00:57
ну это Лига 1 :D Жаль Лион, вести 2-0, в итоге 2-3 проиграть сопернику в большинстве. Может это решающий матч был, кто знает.
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
сегодня в 00:57
Отличная игра! Одно удовольствие
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:56
респект
DEIVID
DEIVID
сегодня в 00:55
Красавцы монегаски, в меньшинстве нагнули лионцев.
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