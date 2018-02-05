Макаров: «Все идет к тому, что я стану игроком „Тосно“»

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров сообщил, что он все ближе к переходу в «Тосно»:

«Пока нельзя на сто процентов говорить, что я снова стал игроком „Тосно“, но всё идёт именно к этому. Желание у меня большое, очень хочу играть и приносить пользу команде. Руководство ЦСКА готово отпустить меня в аренду, „Тосно“ для меня вторая семья, где всё знакомо, и знаю, что на меня там рассчитывают. Финансовая ситуация в клубе не смущает. Во-первых, уверен, что руководство „Тосно“ разберётся с этим вопросом, а во-вторых, мне сейчас нужно сконцентрироваться на игре и помочь команде сохранить прописку в Премьер-Лиге».