Алексей Еременко-младший: «Переход в „Спартак“ - шаг вперед для Сергея»

Брат Сергея Еременко Алексей Еременко-младший прокомментировал переход своего родственника в московский «Спартак». «Красно-белые» взяли 19-летнего полузащитника в аренду до конца года.

«”Базель” не хотел отпускать Сергея в аренду, настаивал на продлении контракта или на продаже. ”Спартак” же не готов был покупать игрока, а хотел в течение года просмотреть его. В итоге юрмальский ”Спартак”, известный инвестициями в молодых игроков и умением зарабатывать на их продаже, выкупил его трансфер, а потом отдал в аренду московскому ”Спартаку”.

Сергей - молодой футболист, игравший за молодежную команду, сейчас перешел в такой большой клуб, как ”Спартак”. Это для него большой шаг вперед. Самое главное сейчас - адаптация. После первого сбора у него никаких сомнений не было, что хочет в ”Спартак”. Понравились тренировки и уровень выполнения упражнений - быстрота движения мяча, класс игроков. От этого, конечно, он сам тоже будет прогрессировать».