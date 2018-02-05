Алексей Еременко-младший: «Переход в „Спартак“ - шаг вперед для Сергея»

Брат Сергея Еременко Алексей Еременко-младший прокомментировал переход своего родственника в московский «Спартак». «Красно-белые» взяли 19-летнего полузащитника в аренду до конца года.
«”Базель” не хотел отпускать Сергея в аренду, настаивал на продлении контракта или на продаже. ”Спартак” же не готов был покупать игрока, а хотел в течение года просмотреть его. В итоге юрмальский ”Спартак”, известный инвестициями в молодых игроков и умением зарабатывать на их продаже, выкупил его трансфер, а потом отдал в аренду московскому ”Спартаку”.
Сергей - молодой футболист, игравший за молодежную команду, сейчас перешел в такой большой клуб, как ”Спартак”. Это для него большой шаг вперед. Самое главное сейчас - адаптация. После первого сбора у него никаких сомнений не было, что хочет в ”Спартак”. Понравились тренировки и уровень выполнения упражнений - быстрота движения мяча, класс игроков. От этого, конечно, он сам тоже будет прогрессировать».
Спартак за последние 16 лет играл там всего 4 раза и вылетал после группы! А в лигу Европы даже попасть не мог проигрывая киприотам и т.д., 112 место в рейтинге УЕФА!
Да это просто огромный шаг вперёд, правда два гигантских шага назад забыли посчитать!
А Сергею лучше будет всё таки играть в Европе! Зря парню афёрой латвийской жизнь сгубили, но главное после аренды уезжать и не возвращаться!
Спартак за последние 16 лет играл там всего 4 раза и вылетал после группы! А в лигу Европы даже попасть не мог проигрывая киприотам и т.д., 112 место в рейтинге УЕФА!
Да это просто огромный шаг вперёд, правда два гигантских шага назад забыли посчитать!
А Сергею лучше будет всё таки играть в Европе! Зря парню афёрой латвийской жизнь сгубили, но главное после аренды уезжать и не возвращаться!