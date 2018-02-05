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Алексей Еременко-младший: «Переход в „Спартак“ - шаг вперед для Сергея»

вчера, 19:15

Брат Сергея Еременко Алексей Еременко-младший прокомментировал переход своего родственника в московский «Спартак». «Красно-белые» взяли 19-летнего полузащитника в аренду до конца года.

«”Базель” не хотел отпускать Сергея в аренду, настаивал на продлении контракта или на продаже. ”Спартак” же не готов был покупать игрока, а хотел в течение года просмотреть его. В итоге юрмальский ”Спартак”, известный инвестициями в молодых игроков и умением зарабатывать на их продаже, выкупил его трансфер, а потом отдал в аренду московскому ”Спартаку”.

Сергей - молодой футболист, игравший за молодежную команду, сейчас перешел в такой большой клуб, как ”Спартак”. Это для него большой шаг вперед. Самое главное сейчас - адаптация. После первого сбора у него никаких сомнений не было, что хочет в ”Спартак”. Понравились тренировки и уровень выполнения упражнений - быстрота движения мяча, класс игроков. От этого, конечно, он сам тоже будет прогрессировать».

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 21:37
...от старшего в житейском плане не учись...и будет тебе - СЧАСТЬЕ !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:35
Правильный шаг.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:33
Базель постоянный участник лиги чемпионов, 20 место в рейтинге УЕФА!
Спартак за последние 16 лет играл там всего 4 раза и вылетал после группы! А в лигу Европы даже попасть не мог проигрывая киприотам и т.д., 112 место в рейтинге УЕФА!
Да это просто огромный шаг вперёд, правда два гигантских шага назад забыли посчитать!
А Сергею лучше будет всё таки играть в Европе! Зря парню афёрой латвийской жизнь сгубили, но главное после аренды уезжать и не возвращаться!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 19:54
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:17
    посмотрим на него
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