Малафеев отказался комментировать слухи о переходе Шатова

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев отказался комментировать информацию о том, что полузащитник команды Олег Шатов продолжит свою карьеру в «Краснодаре».
«Я не комментирую эту ситуацию», — сказал Малафеев.
По данным СМИ, «Краснодар» арендует Шатова на полгода, а сам футболист заплатит 25 млн рублей из своего кармана за эту аренду.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1035388.shtml
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...в должности весь ответ...СПОРТИВНЫЙ !...молодец Вячеслав , не лезет не в свои дела....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1035388.shtml
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...в должности весь ответ...СПОРТИВНЫЙ !...молодец Вячеслав , не лезет не в свои дела....
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Просто "Зенит" ему запретил открывать рот на людях - несколько раз ерунду говорил.
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Просто "Зенит" ему запретил открывать рот на людях - несколько раз ерунду говорил.