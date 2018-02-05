Малафеев отказался комментировать слухи о переходе Шатова

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев отказался комментировать информацию о том, что полузащитник команды Олег Шатов продолжит свою карьеру в «Краснодаре».

«Я не комментирую эту ситуацию», — сказал Малафеев.

По данным СМИ, «Краснодар» арендует Шатова на полгода, а сам футболист заплатит 25 млн рублей из своего кармана за эту аренду.