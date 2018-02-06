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Капитан «Сошо»: «Кажется, в ПСЖ насмехаются над нами. Никогда не нравился этот клуб»

сегодня, 06:20
СошоЛоготип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:05 Не начался

Капитан «Сошо» Флориан Тардье прокомментировал решение «Пари Сен-Жермен» провести вечеринку по случаю дня рождения Неймара менее чем за двое суток до поединка между командами в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Бразилец пригласил в один из лучших ресторанов Парижа весь персонал ПСЖ, включая одноклубников и главного тренера Унаи Эмери.

«Прошу прощения, но они просто насмехаются над нами. Мне это не по душе, похоже, они уже видят себя в четвертьфинале. Кажется, они не уважают своего соперника. Не думаю, что они устроили бы вечеринку перед матчем с „Реалом“.

Если честно, мне никогда не нравился ПСЖ, но в этом матче я буду играть, как и в любом другом, не буду совершать ненужных ошибок, провоцировать или оскорблять соперников, как это сделал Неймар в матче с „Ренном“. Я знаю, что смогу в любой момент ему ответить (смеётся), но не стану получать красную карточку без необходимости, потому что это поставит мою команду в трудное положение. Однако, если Неймар повторит то, что сделал в той игре… это унизительно, может быть, я скажу ему пару ласковых, но на этом всё».

Напомним, вчера появилась информация о том, что «Сошо» может отправиться в пятую лигу Франции из-за долгов.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:51
Что это он так разошелся?
Прямо как перед последней битвой добра со злом в конце времен.
Saang
Saang
сегодня в 10:45
Я тоже не люблю ПСЖ и хейтер Неймара но... Как то вечеринка парижан вроде бы вообще Сошо не касается. Доказывайте что вы лучше них на поле - у Страсбура с этим проблем не возникло. А так вы лишь как моська из известной басни - только через журналистов нагадить, и то убого выходит.
Гуливер
Гуливер
сегодня в 09:31
что делает Барселонаа с игроками
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:09
вот этими словами ты себя унизил еще больше
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 08:37
Накажите их и весь мир будет аплодировать вам...
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 08:33
ну так выходите и выносите! Вон. Стасбур смог
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Осталось выйти на поле и доказать свою правоту.
LOpp
LOpp
сегодня в 07:18
Капитан Сошо негадует, что и его на днюху не позвали.
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 07:07
Лол Неймар в этом матче играть не будет. Ему протрезветь ещё надо! Гы-гы
neomessi
neomessi
сегодня в 06:48
Все больше и больше негатива в адрес Неймара ....
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