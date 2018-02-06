Капитан «Сошо»: «Кажется, в ПСЖ насмехаются над нами. Никогда не нравился этот клуб»

Капитан «Сошо» Флориан Тардье прокомментировал решение «Пари Сен-Жермен» провести вечеринку по случаю дня рождения Неймара менее чем за двое суток до поединка между командами в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Бразилец пригласил в один из лучших ресторанов Парижа весь персонал ПСЖ, включая одноклубников и главного тренера Унаи Эмери.

«Прошу прощения, но они просто насмехаются над нами. Мне это не по душе, похоже, они уже видят себя в четвертьфинале. Кажется, они не уважают своего соперника. Не думаю, что они устроили бы вечеринку перед матчем с „Реалом“.

Если честно, мне никогда не нравился ПСЖ, но в этом матче я буду играть, как и в любом другом, не буду совершать ненужных ошибок, провоцировать или оскорблять соперников, как это сделал Неймар в матче с „Ренном“. Я знаю, что смогу в любой момент ему ответить (смеётся), но не стану получать красную карточку без необходимости, потому что это поставит мою команду в трудное положение. Однако, если Неймар повторит то, что сделал в той игре… это унизительно, может быть, я скажу ему пару ласковых, но на этом всё».

Напомним, вчера появилась информация о том, что «Сошо» может отправиться в пятую лигу Франции из-за долгов.