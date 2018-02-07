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Наумов: «„Локомотив“ в 2008 году вёл Неймара, но отказался от покупки бразильца»

сегодня, 11:42

Бывший президент ”Локомотива” Николай Наумов вспомнил, как «железнодорожники» после юношеского турнира Mediterranean Cup-2008, где заняли второе место, рассматривали кандидатуру на тот момент нападающего «Сантоса» Неймара, ставшего тогда с бразильским клубом победителем данного соревнования.

«Мы же Неймара после того турнира начали вести. Думали, брать его или не стоит. Хотели его купить. Селекционеры просматривали бразильца. По нему возникли довольно большие сомнения. Во-первых, слишком молодой. Во-вторых, не ясно, как пройдет адаптация в России. Он такой довольно хрупкий, щуплый был паренек. Поэтому отказались от его кандидатуры.​

Не было такого, чтобы Неймар сильно выделялся. На том турнире я этого точно не заметил. Да, мы уступили в финале. Но я не заметил, что Неймар играл сильнее остальных. Да даже тот же Алан Гатагов смотрелся не хуже, даже немного получше играл. Я так думаю.

С Неймаром и его агентом по поводу возможного переезда в Россию мы не общались, до этого дело не дошло. Все остановилось на стадии просмотра. Селекционеры решили, что пока с ним нужно подождать. На него обратили внимание, но не более того. Тогда не было понятно, что растет звезда. Да и далеко не факт, что, попади он к нам, стал бы тем Неймаром, которым является сейчас. Здесь не угадаешь. Поэтому отказались».

Избалованный ребёнок Неймар

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Все комментарии
Бутсы
Бутсы
сегодня в 12:56
Кому нужно это десятое колесо? Неймару надо свечу поставить, это фортануло что не взяли.
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 12:51
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 12:45
    Сейчас это ни кому не интересно.
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:45
    парень мог бы сейчас претендовать на чемпионство в РФПЛ !
    Палыч82
    Палыч82 ответил ДСА
    сегодня в 12:40
    ДСА:
    Сам себе придумал байку и травит её теперь везде где угодно.
    Да не...Было дело, тогда из Сантоса больше к Гансо Локо присматривался, писали об этом газеты
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 12:31
    Зачем Неймар Локомотиву? То ли дело Димочка Сычев.
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 12:18
    Да и смородская всегда любила постарше
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 12:17
    У нас бы он зачах
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:16
    Сам себе придумал байку и травит её теперь везде где угодно.
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 12:14
    ЭТО ФИАСКО, БРАТАН!!!)))
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 12:13
    Какой кошмар.
    Могли испортить Неймара=))))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 12:10
    Где Гатаков, а где Неймар. Молодцы, что "сумели повернуть" историю впять.
    soccer2014
    soccer2014
    сегодня в 12:04
    У нас селекционеры в России хоть куда!!! Прийдут пьяные на игрока раз в год посмотреть, деньги пропьют мол в командировку ездили, а потом отчёт составляют, НЕ ГОДЕН!!!
    борька
    борька
    сегодня в 11:59
    Промашка вышла, жалко было, в Москва мороз был!
    311
    311
    сегодня в 11:57
    Пришлось бы пассажирам РЖД усмирять аппетит папаши Неймара!)
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 11:54
    Палыч из него слепил бы футболиста - пару мячей голдовских уже б в хрущёвке на Ленинском сияли в буфете на кухне Неймара!
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    сегодня в 11:51
    профукали 260 лямов буржуйских
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 11:50
    "Эх, теперь локти себе кусают"
    дурман
    дурман
    сегодня в 11:49
    В России всегда так, мы смотрели, мы могли подписать, мы просматривали, он мог быть у нас.
    По вашему здесь все мировые звезды могли оказаться.
    Зачем такую ***** писать
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 11:49
    они хотели чтобы парень был в 16 лет обтянут мышцами?это же школьник ещё,никогда не понимал отмазы,что силльно хрупкий
    loko7
    loko7
    сегодня в 11:48
    Вспомни третьесортных легионеров, которых вы набрали, превратив Локо в середняка на долгие годы.
    Антибиотик111
    Антибиотик111
    сегодня в 11:48
    Врет и сам верит в свои враки.Агент петушка перед носом представителя клуба просто бы закрыл дверь,услышав откуда он.)
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 11:44
    Да и далеко не факт, что, попади он к нам, стал бы тем Неймаром, которым является сейчас.
    ------------------
    Согласен.Фиг поймешь,где найдешь,где потеряешь))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:44
    Повезло парню, по краю пропасти ходил ))
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