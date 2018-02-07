Наумов: «„Локомотив“ в 2008 году вёл Неймара, но отказался от покупки бразильца»

Бывший президент ”Локомотива” Николай Наумов вспомнил, как «железнодорожники» после юношеского турнира Mediterranean Cup-2008, где заняли второе место, рассматривали кандидатуру на тот момент нападающего «Сантоса» Неймара, ставшего тогда с бразильским клубом победителем данного соревнования.

«Мы же Неймара после того турнира начали вести. Думали, брать его или не стоит. Хотели его купить. Селекционеры просматривали бразильца. По нему возникли довольно большие сомнения. Во-первых, слишком молодой. Во-вторых, не ясно, как пройдет адаптация в России. Он такой довольно хрупкий, щуплый был паренек. Поэтому отказались от его кандидатуры.​

Не было такого, чтобы Неймар сильно выделялся. На том турнире я этого точно не заметил. Да, мы уступили в финале. Но я не заметил, что Неймар играл сильнее остальных. Да даже тот же Алан Гатагов смотрелся не хуже, даже немного получше играл. Я так думаю.

С Неймаром и его агентом по поводу возможного переезда в Россию мы не общались, до этого дело не дошло. Все остановилось на стадии просмотра. Селекционеры решили, что пока с ним нужно подождать. На него обратили внимание, но не более того. Тогда не было понятно, что растет звезда. Да и далеко не факт, что, попади он к нам, стал бы тем Неймаром, которым является сейчас. Здесь не угадаешь. Поэтому отказались».

Избалованный ребёнок Неймар