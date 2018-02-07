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Погребняк провел за «Тосно» 45 минут в товарищеском матче

вчера, 19:36
ДебреценЛоготип футбольный клуб Дебрецен3 : 0Логотип футбольный клуб ТосноТосноМатч завершен

«Тосно» на втором зимнем сборе в Турции встретился с венгерским коллективом «Дебрецен». В составе российской команды на поле вышел экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк, который по окончании сборов может подписать с тосненцами контракт.

Впрочем, футболист на просмотре не помог подопечным Дмитрия Парфенова одолеть венгров — «Дебрецен» победил со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Тосно» сегодня представляли следующие футболисты: Опарин (Лукичев 46), Миюшкович, Погребняк (Карницкий 46), Палиенко (Трошечкин 67), Нуну Роша (Карвальо 67), Мирзов (Галиулин 67), Дугалич, Чернов, Маргасов, Труич (Скворцов 67), Полетанович (Быстров 67).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:39
Конь поле перепохал!
loko7
loko7
вчера в 20:34
Осталось найти 2 млн евро для контракта.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:25
А вдруг в Тосно ещё и заиграет?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:25
О Паша это рекорд))
Shamil79
Shamil79
вчера в 20:06
ну пока Погребняк играл в первом тайме голов не пропустили...а ушёл пропустили 3...это о чём-то говорит
Alex-96
Alex-96
вчера в 19:55
Отдать Маркова и Заболотного за три копейки и позвать Погребняка. Руководство Тосно делают "Бизнес по русски" - они идиоты или воры?
drug01
drug01
вчера в 19:42
Пришла пора Павлу играть в футбол это хорошо!
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