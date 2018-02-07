Погребняк провел за «Тосно» 45 минут в товарищеском матче

«Тосно» на втором зимнем сборе в Турции встретился с венгерским коллективом «Дебрецен». В составе российской команды на поле вышел экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк, который по окончании сборов может подписать с тосненцами контракт.

Впрочем, футболист на просмотре не помог подопечным Дмитрия Парфенова одолеть венгров — «Дебрецен» победил со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Тосно» сегодня представляли следующие футболисты: Опарин (Лукичев 46), Миюшкович, Погребняк (Карницкий 46), Палиенко (Трошечкин 67), Нуну Роша (Карвальо 67), Мирзов (Галиулин 67), Дугалич, Чернов, Маргасов, Труич (Скворцов 67), Полетанович (Быстров 67).