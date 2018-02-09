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Источник: «Во время ЧМ-2018 болельщикам запретят проносить на стадионы селфи-палки»

сегодня, 07:36

Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утверждённые ФИФА, включают список почти из 50 запрещённых к проносу на стадионы предметов. Как сообщает источник, во время проведения чемпионата мира, болельщикам запретят брать с собой селфи-палки, зонтики длинной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, музыкальные инструменты (кроме дудок и горнов), а также дроны. Организаторы матчей предложат болельщикам оставить все запрещённые предметы в камере хранения. В случае проноса запрещённого предмета нарушителя удалят с матча.

Отмечается, что селфи-палки будут запрещены потому, что могут использоваться в качестве орудия в случае возникновения конфликтной ситуации.

При этом на время ЧМ-2018 в России отменят запрет на продажу пива на стадионах.

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Все комментарии
Sem25
Sem25 ответил Адвокат 76
сегодня в 13:20
Адвокат 76:
Это идиотизм в полной мере, такое возможно только у нас в стране, осталось ещё у инвалидов палки трости отнять, болельщикам вообще запретить на стадион приходить, а что, пускай играют при пустых трибунах, так спокойней будет и тишина кругом. А лучше нагоните солдат на трибуны и все проблемы будут решены разом.
При чем здесь Россия??? Написано же:
"Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утверждённые ФИФА..."
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
сегодня в 13:17
piercman:
в ответ на не менее глупое предположение. ладно, давай до вечера. в 14:00 не пропусти открытие олимпиады по матч-тв. я буду смотреть
не увлекаюсь) Увы)
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:16
AntiherQ1488:
А что за глупый переход на личности?)
в ответ на не менее глупое предположение. ладно, давай до вечера. в 14:00 не пропусти открытие олимпиады по матч-тв. я буду смотреть
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:13
А что за глупый переход на личности?)
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:04
AntiherQ1488:
Не заставляй меня скидывать то самое видео про зенит и петарды))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил piercman
    сегодня в 13:02
    piercman:
    у тебя есть такой опыт? прям при покупателях, изумлённых продавцах и охране, да под камерами? если есть видео - не надо показывать!!! я тебе на слово поверю! 😅
    Не заставляй меня скидывать то самое видео про зенит и петарды))
    piercman
    piercman ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:01
    AntiherQ1488:
    А когда согнулся пополам - эксцессов не произошло?) Ну там, палка докторской не выпала?)
    у тебя есть такой опыт? прям при покупателях, изумлённых продавцах и охране, да под камерами? если есть видео - не надо показывать!!! я тебе на слово поверю! 😅
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 12:59
    Всё...облом трамбонисту..). Сочувствую).
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил piercman
    сегодня в 12:58
    piercman:
    не, купил не на кассе. это продукт питания - но с таким названием, увидев которое, согнулся пополам. кассир не понимала, чего я так ржу) вон, гусю этому надо подогнать, а то бедняжка совсем один, никому не нужен, никто с ним общаться не хочет (понятно, почему). возможно, не кормят 😆
    А когда согнулся пополам - эксцессов не произошло?) Ну там, палка докторской не выпала?)
    piercman
    piercman ответил LOpp
    сегодня в 12:58
    LOpp:
    был один раз на выезде в Мордовии)) а это какой год? Спартак там вроде 2 раза играл. но петарды я не проношу и не жгу, Клянусь!))
    так и запишем: в мордовии был)
    LOpp
    LOpp ответил piercman
    сегодня в 12:57
    piercman:
    Полиция Мордовии отчиталась о предотвращение крупных ЧП на футбольном матче между местной командой и московским «Спартаком», сообщает 6. Перед матчем правоохранители изымали у зрителей пиротехнические изделия. Однако болельщикам «Спартака» все же удалось зажечь на трибуне 9 фаеров и 2 дымовые шашки. По фактам правонарушений, к административной ответственности были привлечены 14 человек. По сообщению саранской полиции, один из болельщиков «Спартака» пытался пронести файер в заднем проходе. Когда вызвавшего подозрение фаната москвичей привели в досмотровую комнату, он сильно нервничал, а после сам признался где спрятал файер. Полицейские рассказали, что процедура извлечения пиротехнического изделия из организма мужчины их шокировала. ________ меня терзают смутные сомнения) вопрос: ты был на выезде в саранске?))
    был один раз на выезде в Мордовии)) а это какой год? Спартак там вроде 2 раза играл.
    но петарды я не проношу и не жгу, Клянусь!))
    piercman
    piercman ответил AntiherQ1488
    сегодня в 12:56
    AntiherQ1488:
    Ах ну да, тебе ж тоже випку задарили, на другой акк. На кассе обычно продают жвачку, презики и орешки) Что так тебя восхитило?) Что пустили в магазин?
    не, купил не на кассе. это продукт питания - но с таким названием, увидев которое, согнулся пополам. кассир не понимала, чего я так ржу) вон, гусю этому надо подогнать, а то бедняжка совсем один, никому не нужен, никто с ним общаться не хочет (понятно, почему). возможно, не кормят 😆
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил piercman
    сегодня в 12:53
    piercman:
    не, пятница же. коньяк. и ещё кое-что обнаружил в магазе и даже купил. стоял на кассе, угорал) это по вашей теме 😄 при случае обязательно покажу, ты просто запомни 😅
    Ах ну да, тебе ж тоже випку задарили, на другой акк.
    На кассе обычно продают жвачку, презики и орешки) Что так тебя восхитило?) Что пустили в магазин?
    Гус Пойет
    Гус Пойет ответил piercman
    сегодня в 12:50
    piercman:
    у тебя есть зонтик - или ты его спрятал, как и штатив?
      piercman
      piercman ответил AntiherQ1488
      сегодня в 12:48
      AntiherQ1488:
      Набрал пиваса?)
      не, пятница же. коньяк. и ещё кое-что обнаружил в магазе и даже купил. стоял на кассе, угорал) это по вашей теме 😄 при случае обязательно покажу, ты просто запомни 😅
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил piercman
      сегодня в 12:45
      piercman:
      чего надо? я только с магаза вернулся)
      Набрал пиваса?)
      piercman
      piercman ответил Гус Пойет
      сегодня в 12:42
      Гус Пойет:
      Селфи-палку примеряет
      у тебя есть зонтик - или ты его спрятал, как и штатив?
      piercman
      piercman ответил AntiherQ1488
      сегодня в 12:41
      AntiherQ1488:
      Писерманчик, ты тут?) Или обиделся?)
      чего надо? я только с магаза вернулся)
      piercman
      piercman ответил Рубиновый Дракон
      сегодня в 12:41
      Рубиновый Дракон:
      И Степку не нашел и меня подКАРАУЛил((
      не нажимал я на тебя жалобу, успокойся уже.
      piercman
      piercman ответил LOpp
      сегодня в 12:40
      LOpp:
      В Ростове перед матчем 28-го тура чемпионата России "Ростов" — "Зенит" задержали фанатов петербургского клуба. Задержанные пытались пронести на стадион файеры в задних проходах, сообщает "Комсомольская правда". "Сотрудники полиции заметили "хвост", который торчал у парня, остановили, думали, что привязал к спине, а когда начали разбираться, выяснилась такая интимная деталь. На всякий случай остановили его товарища. И не зря — у него в том же месте нашли файер", — рассказали в правоохранительных органах. ------------------------------------------------------------------- на воре и шапка горит (с)
      Полиция Мордовии отчиталась о предотвращение крупных ЧП на футбольном матче между местной командой и московским «Спартаком», сообщает 6.

      Перед матчем правоохранители изымали у зрителей пиротехнические изделия. Однако болельщикам «Спартака» все же удалось зажечь на трибуне 9 фаеров и 2 дымовые шашки. По фактам правонарушений, к административной ответственности были привлечены 14 человек.

      По сообщению саранской полиции, один из болельщиков «Спартака» пытался пронести файер в заднем проходе. Когда вызвавшего подозрение фаната москвичей привели в досмотровую комнату, он сильно нервничал, а после сам признался где спрятал файер. Полицейские рассказали, что процедура извлечения пиротехнического изделия из организма мужчины их шокировала.
      ________
      меня терзают смутные сомнения) вопрос: ты был на выезде в саранске?))
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
      сегодня в 12:26
      fcspartak ржу как сучка
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Гус Пойет
      сегодня в 12:20
      Гус Пойет:
      Селфи-палку примеряет
      Он давно за зенит болеет, ему там делов то, на пару секунд)
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Рубиновый Дракон
      сегодня в 12:19
      Рубиновый Дракон:
      В местную жандармерию,наверное,пошел жалобу писать
      Да, ко мне уже стучатся, говорят из ЦРУ, отдел соккера. Забаррикадировался, зарядил дедовскую берданку солью) Пусть получат по больному, если что))
      Гус Пойет
      Гус Пойет ответил AntiherQ1488
      сегодня в 12:17
      AntiherQ1488:
      Писерманчик, ты тут?) Или обиделся?)
      Селфи-палку примеряет
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон ответил AntiherQ1488
      сегодня в 12:17
      AntiherQ1488:
      Не подавай им идею, эти и вувузелы начнут проносить нелегально) Причем, не уверен, каким концом они начнут их прятать)
      Не хилая дудочка)))
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон ответил AntiherQ1488
      сегодня в 12:16
      AntiherQ1488:
      Писерманчик, ты тут?) Или обиделся?)
      В местную жандармерию,наверное,пошел жалобу писать
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Рубиновый Дракон
      сегодня в 12:16
      Рубиновый Дракон:
      музыкальные инструменты (кроме дудок и горнов ------------ А есть дудки больше 25 см?))И почему нельзя на ЧМ в России пронести национальный русский инструмент гармонь?В ЮАР же вувузелы разрешали
      Не подавай им идею, эти и вувузелы начнут проносить нелегально)
      Причем, не уверен, каким концом они начнут их прятать)
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488
      сегодня в 12:13
      Писерманчик, ты тут?) Или обиделся?)
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон
      сегодня в 12:13
      музыкальные инструменты (кроме дудок и горнов
      ------------
      А есть дудки больше 25 см?))И почему нельзя на ЧМ в России пронести национальный русский инструмент гармонь?В ЮАР же вувузелы разрешали
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Рубиновый Дракон
      сегодня в 12:08
      Рубиновый Дракон:
      Его надо на передачу "Я могу" послать и в "Пусть говорят" для подробного анализа его суперспособностей))
      Руки - базуки против всепоглощающего ока! Ну точнее, не совсем ока) Но точно всепоглощающего)) Это будет эпичная схватка))
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