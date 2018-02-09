Источник: «Во время ЧМ-2018 болельщикам запретят проносить на стадионы селфи-палки»

Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утверждённые ФИФА, включают список почти из 50 запрещённых к проносу на стадионы предметов. Как сообщает источник, во время проведения чемпионата мира, болельщикам запретят брать с собой селфи-палки, зонтики длинной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, музыкальные инструменты (кроме дудок и горнов), а также дроны. Организаторы матчей предложат болельщикам оставить все запрещённые предметы в камере хранения. В случае проноса запрещённого предмета нарушителя удалят с матча.

Отмечается, что селфи-палки будут запрещены потому, что могут использоваться в качестве орудия в случае возникновения конфликтной ситуации.

При этом на время ЧМ-2018 в России отменят запрет на продажу пива на стадионах.