Азар: «„Реал“? В футболе возможно всё»

Полузащитник «Челси» Эден Азар выразил восхищение главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, который был кумиром бельгийца в детстве, а также уклончиво ответил на вопрос о своем возможном переезде на «Сантьяго Бернабеу».

«Помню, как Зидан лет 10 назад впервые заговорил обо мне, и это было просто невероятно. Он был моим кумиром, когда я был ребенком, я просматривал тысячи видеороликов с его игрой, а теперь он тренер одного из лучших клубов мира. Поэтому мне очень приятно, когда он меня хвалит. Однако я не собираюсь почивать на лаврах, буду продолжать работать.

Что касается моего перехода в „Реал“, то в футболе никогда не знаешь, что будет завтра. Я счастлив в „Челси“ и сосредоточен на этом клубе».