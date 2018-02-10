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«Милан» разгромил СПАЛ на выезде

вчера, 18:49
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)0 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В поединке 24-го тура Серии А «Милан» разгромил СПАЛ.

Феррара, стадион «Паоло Мацца»

СПАЛ – «Милан» – 0:4 (0:1)
Голы: Кутроне 2, Кутроне 65, Билья 73, Борини 90.

СПАЛ: Мерет, Шимич, Саламон, Фелипе, Лаззари, Маттиелло (Драме 85), Вивиани, Куртич, Грасси (Скьяттарелла 63), Луис (Палоски 53), Антенуччи.
Главный тренер: Леонардо Семпличи.

«Милан»: Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье (Борини 84), Билья (Монтоливо 75), Бонавентура, Сусо, Кутроне (Силва 77), Чалханоглу. 
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

Предупреждения: Кессье 18, Шимич 29, Билья 40, Маттиелло 51, Скьяттарелла 69, Бонуччи 81.

Судья: Маурицио Мариани.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 21:29
первый раз в сезоне уверенно выиграли)
kust07
kust07
вчера в 21:10
Милан с победой!так держать
Nesta 88
Nesta 88
вчера в 21:05
что то нет горбатого и князька,,..а как же их шуточки про Милан?
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 20:40
с победой
juvenale
juvenale ответил Lazio-Kiev
вчера в 20:26
Lazio-Kiev:
Похоже, Милан нашёл своего алленаторе.
я думаю это ненадолго)
juvenale
juvenale
вчера в 20:26
Милан разыгрался))))
Reneg
Reneg
вчера в 19:37
из всей этой своры рад только за Гаттузо
ДСА
ДСА
вчера в 19:28
Неожиданно крупно
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 19:27
Милан с победой!
Ozabot
Ozabot
вчера в 19:23
Кутроне молодец. Может станет звездой итальянского футбола. Вообще, по последним играм чувствуется прогресс Милана. Надеюсь, Гаттузо, над которым все смеялись, окажется родным батей.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
вчера в 19:00
Похоже, Милан нашёл своего алленаторе.
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 18:56
Милан в этом матче точно не Спал))))) Кузенов с разгромной победой!
ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
вчера в 18:56
ЮВЕНТУС БАВАРИЯ реал ВЫ СЛЕДУЮЩИЕ!!!
juchok
juchok
вчера в 18:55
ЭЙ СИ МИЛАААН!!! седня молодцы!
Bалерошка
Bалерошка
вчера в 18:54
Наши китайские повелители рассказали мне древнуюю легенду.
Великий мудретц Лин Бо по прозвище Справедливый однажды медитировал в лесу и увидел голодного мальчика. мальчик попросил рис у мурдетца за красивый танец для того. Лин Бо надел ему на голову мешок, взял в своя хижина за бесплатно и стало для него много счастья. так появилась китайская мудрость пользоватся шансом когда другие в нужде.
У Спала кончились деньги газпрома, он не может выйграть 10 матчей подряд, от него ушел Икарди и Шкирньяр готов для лучшего клуба мира легендарной БАРСЫ БАРСЫ!!! Спал не попадет в ЛЧ потому что великий Милан сегодня его обогнал!
поздравляю всех нас дорогие росонерцы. могли ли мы подумать что 200 милионов дадут настолько громкий успех? ведь псж покупает Неймара за 200 и не улучшает свой результат в таблице!
Abbath
Abbath
вчера в 18:53
Наконец-то более-менее вразумительная игра, без паники и мандража.
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
вчера в 18:53
ебой
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