В поединке 24-го тура Серии А «Милан» разгромил СПАЛ.
Феррара, стадион «Паоло Мацца»
СПАЛ – «Милан» – 0:4 (0:1)
Голы: Кутроне 2, Кутроне 65, Билья 73, Борини 90.
СПАЛ: Мерет, Шимич, Саламон, Фелипе, Лаззари, Маттиелло (Драме 85), Вивиани, Куртич, Грасси (Скьяттарелла 63), Луис (Палоски 53), Антенуччи.
Главный тренер: Леонардо Семпличи.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье (Борини 84), Билья (Монтоливо 75), Бонавентура, Сусо, Кутроне (Силва 77), Чалханоглу.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.
Предупреждения: Кессье 18, Шимич 29, Билья 40, Маттиелло 51, Скьяттарелла 69, Бонуччи 81.
Судья: Маурицио Мариани.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Великий мудретц Лин Бо по прозвище Справедливый однажды медитировал в лесу и увидел голодного мальчика. мальчик попросил рис у мурдетца за красивый танец для того. Лин Бо надел ему на голову мешок, взял в своя хижина за бесплатно и стало для него много счастья. так появилась китайская мудрость пользоватся шансом когда другие в нужде.
У Спала кончились деньги газпрома, он не может выйграть 10 матчей подряд, от него ушел Икарди и Шкирньяр готов для лучшего клуба мира легендарной БАРСЫ БАРСЫ!!! Спал не попадет в ЛЧ потому что великий Милан сегодня его обогнал!
поздравляю всех нас дорогие росонерцы. могли ли мы подумать что 200 милионов дадут настолько громкий успех? ведь псж покупает Неймара за 200 и не улучшает свой результат в таблице!
Великий мудретц Лин Бо по прозвище Справедливый однажды медитировал в лесу и увидел голодного мальчика. мальчик попросил рис у мурдетца за красивый танец для того. Лин Бо надел ему на голову мешок, взял в своя хижина за бесплатно и стало для него много счастья. так появилась китайская мудрость пользоватся шансом когда другие в нужде.
У Спала кончились деньги газпрома, он не может выйграть 10 матчей подряд, от него ушел Икарди и Шкирньяр готов для лучшего клуба мира легендарной БАРСЫ БАРСЫ!!! Спал не попадет в ЛЧ потому что великий Милан сегодня его обогнал!
поздравляю всех нас дорогие росонерцы. могли ли мы подумать что 200 милионов дадут настолько громкий успех? ведь псж покупает Неймара за 200 и не улучшает свой результат в таблице!