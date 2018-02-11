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«Наполи» отправил четыре мяча в ворота «Лацио»

сегодня, 00:39
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Лацио» 4:1 (1:1)
Голы: Кальехон 43, Уоллес 52 (автогол), Зелински 55, Мертенс 72 - де Врей 3.

«Наполи»: Рейна, Кулибали, Мариу, Тонелли, Хисай, Аллан (Рог 81), Гамшик (Зелински 46), Жоржиньо, Кальехон (Маджо 83), Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Уоллес, Альберто (Кайседо 62), Лейва (Нани 67), Лулич (Джордан Лукаку 61), Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Лейва 42, Милинкович-Савич 45, де Врей 63.

Судья: Лука Банти.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Милан» разгромил СПАЛ на выезде.

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Все комментарии
SSC
SSC ответил pinturicchio86
сегодня в 01:19
pinturicchio86:
для п-ки вар вообще существует или нет, ну да ладно, ждем с распростертыми обьятиями на Юве стадиум и наблюдаем как у клерка в очередной раз полыхнет от разочарования)))
    SSC
    SSC ответил Nickolai S
    сегодня в 01:18
    Nickolai S:
    С победой! Красавцы. Если бы не дракоша Стракоша, получили бы штук восемь. Напомните, сколько моментов создал курятник? К слову, скажите спасибо осликам, что создают интригу в скучном сериале. И да. Баня соккера это просто сказка. Модеры оскорбляются почище кисейных барышень.
    и тебя с победой коллега!!!
    SSC
    SSC
    сегодня в 01:17
    хороший матч)) надо отдать должное лацио за первый тайм, закрывали пространство, не давая перепасовывать, ну а второй тайм просто ударный в исполнении наших))) до сих пор не пойму как их юве не обыграл?
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Nickolai S
    сегодня в 01:12
    Nickolai S:
    С победой! Красавцы. Если бы не дракоша Стракоша, получили бы штук восемь. Напомните, сколько моментов создал курятник? К слову, скажите спасибо осликам, что создают интригу в скучном сериале. И да. Баня соккера это просто сказка. Модеры оскорбляются почище кисейных барышень.
    Банти герой матча. Хотел даже с Иммобиле футболками обменяться)
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил juvenale
    сегодня в 01:09
    juvenale:
    конь ты еще и за п-ку притапливаешь)
    Не желаешь ему в офтопе футбольного меломана предъяву кинуть?)
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Тео Джонс
    сегодня в 01:08
    Тео Джонс:
    Ты слишком скучен, одно и тоже тараторишь.. пора записывать новый текст, я же не стану вспоминать о кабинетных полосатиках:).
    Если полосатики кабинетные, то барся ещё более зашкварна. Забыл от полосатиков 3:0 в плейофе? Аха-ха)
    Потеребенькай на икону Леонида и не скучай. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Ты знаешь мое имя
    сегодня в 01:07
    Ты знаешь мое имя:
    Джувеналка бомбит - значит все отлично)
    конь ты еще и за п-ку притапливаешь)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Непотопляемый Князь
    сегодня в 01:04
    Непотопляемый Князь:
    барса только сама унизилась - рекордсмены по пенкам и по непоставленным пенкам в их ворота. Скоро вас переименуют в айтекилону. Аха-ха)
    Ты слишком скучен, одно и тоже тараторишь.. пора записывать новый текст, я же не стану вспоминать о кабинетных полосатиках:).
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Тео Джонс
    сегодня в 01:02
    Тео Джонс:
    У тебя все надежда осталась на челси, так как остальных барса уже унизила. Но спасающего жилета не будет, даже если поплачешь опять гыгы).
    барса только сама унизилась - рекордсмены по пенкам и по непоставленным пенкам в их ворота.
    Скоро вас переименуют в айтекилону. Аха-ха)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Непотопляемый Князь
    сегодня в 00:59
    Непотопляемый Князь:
    Мусор вынесет Челси из лиги чемпионов. Аха-ха)
    У тебя все надежда осталась на челси, так как остальных барса уже унизила. Но спасающего жилета не будет, даже если поплачешь опять гыгы).
    pinturicchio86
    pinturicchio86
    сегодня в 00:58
    для п-ки вар вообще существует или нет, ну да ладно, ждем с распростертыми обьятиями на Юве стадиум и наблюдаем как у клерка в очередной раз полыхнет от разочарования)))
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Тео Джонс
    сегодня в 00:57
    Тео Джонс:
    Не переживай... скоро и твой мусор вынесут гыгы).
    Только платить я вам не стану. Прибраться в государевой квартире это честь для каталонского провинциала.
    Аха-ха)
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:57
    Это не жалкие отскоки полосатых по 0-1
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Тео Джонс
    сегодня в 00:56
    Тео Джонс:
    Называется попросили вынести мусор, вынесли лациалей). Наконецто мы увидели зрелый Наполи, который готов стать чемпионом.
    Мусор вынесет Челси из лиги чемпионов. Аха-ха)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Непотопляемый Князь
    сегодня в 00:56
    Непотопляемый Князь:
    Наполи не может, интерист Банти поможет. Три ключевых эпизода: 1) При счёте 1:0 в пользу Лацио не дали реализовать выход 1 на 1 Имобиле. Был зафиксирован липовый офсайд. И это странно, ведь есть ВАР, если бы повтор показал офсайд отменили бы взятие ворот. Но нет, только Наполи давали закончить атаки и лишь потом смотрели повтор. А будь счёт 2:0 в пользу Лацио всё бы сложилось иначе 2) Симуляция Мертенса и гол после розыгрыша липового штрафного 3) Автогол Уолесса - непруха.
    Не переживай... скоро и твой мусор вынесут гыгы).
    Ты знаешь мое имя
    Ты знаешь мое имя
    сегодня в 00:55
    Джувеналка бомбит - значит все отлично)
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь
    сегодня в 00:55
    И запомни саркози, союз со смердюками до добра не доводит. Спроси у того же Лацио.)
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Ислам Керимов
    сегодня в 00:54
    Ислам Керимов:
    Приложи лёд,должно помочь!
    Мне нет дела до твоего гемороя. Аха-ха)
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Nickolai S
    сегодня в 00:54
    Nickolai S:
    Пора креститься и челом бить. Опять тебе заговоры мерещятся.
    Заговорщиков будем в Турине казнить.
    Пока побеснуйтесь на радость интеристам)
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 00:52
    Называется попросили вынести мусор, вынесли лациалей). Наконецто мы увидели зрелый Наполи, который готов стать чемпионом.
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Непотопляемый Князь
    сегодня в 00:51
    Непотопляемый Князь:
    Наполи не может, интерист Банти поможет. Три ключевых эпизода: 1) При счёте 1:0 в пользу Лацио не дали реализовать выход 1 на 1 Имобиле. Был зафиксирован липовый офсайд. И это странно, ведь есть ВАР, если бы повтор показал офсайд отменили бы взятие ворот. Но нет, только Наполи давали закончить атаки и лишь потом смотрели повтор. А будь счёт 2:0 в пользу Лацио всё бы сложилось иначе 2) Симуляция Мертенса и гол после розыгрыша липового штрафного 3) Автогол Уолесса - непруха.
    Пора креститься и челом бить. Опять тебе заговоры мерещятся.
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 00:50
    В общем придется ставить п-ку в личной встрече в Турине,вряд ли они будут терять очки больше нас,надеюсь что подойдем перед личкой с ними при равном количестве очков
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 00:48
    Вот теперь можно говори,что Наполи может побороться за чемпионство. Тем интереснее а то я футбол совсем перестал смотреть.
    juvenale
    juvenale ответил Nickolai S
    сегодня в 00:48
    Nickolai S:
    С победой! Красавцы. Если бы не дракоша Стракоша, получили бы штук восемь. Напомните, сколько моментов создал курятник? К слову, скажите спасибо осликам, что создают интригу в скучном сериале. И да. Баня соккера это просто сказка. Модеры оскорбляются почище кисейных барышень.
    что за ослики?кьево что ли ?
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 00:48
    Жаль,а так все хорошо начиналось...
    Nickolai S
    Nickolai S
    сегодня в 00:47
    С победой! Красавцы. Если бы не дракоша Стракоша, получили бы штук восемь. Напомните, сколько моментов создал курятник? К слову, скажите спасибо осликам, что создают интригу в скучном сериале.
    И да. Баня соккера это просто сказка. Модеры оскорбляются почище кисейных барышень.
    Ислам Керимов
    Ислам Керимов ответил Непотопляемый Князь
    сегодня в 00:45
    Непотопляемый Князь:
    Наполи не может, интерист Банти поможет. Три ключевых эпизода: 1) При счёте 1:0 в пользу Лацио не дали реализовать выход 1 на 1 Имобиле. Был зафиксирован липовый офсайд. И это странно, ведь есть ВАР, если бы повтор показал офсайд отменили бы взятие ворот. Но нет, только Наполи давали закончить атаки и лишь потом смотрели повтор. А будь счёт 2:0 в пользу Лацио всё бы сложилось иначе 2) Симуляция Мертенса и гол после розыгрыша липового штрафного 3) Автогол Уолесса - непруха.
    Приложи лёд,должно помочь!
    la-respect0
    la-respect0
    сегодня в 00:43
    В мусорку закинули орлят))))
    la-respect0
    la-respect0
    сегодня в 00:42
    Ну говорил же...фора -2.5 1 зашла на ура.Во втором тайме Лацио нанес 1 удар)))))))))))).Пхахахахахаха, даже Интор посолиднее смотрелся на Сан Пауло.
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь
    сегодня в 00:40
    Наполи не может, интерист Банти поможет.
    Три ключевых эпизода:
    1) При счёте 1:0 в пользу Лацио не дали реализовать выход 1 на 1 Имобиле. Был зафиксирован липовый офсайд. И это странно, ведь есть ВАР, если бы повтор показал офсайд отменили бы взятие ворот. Но нет, только Наполи давали закончить атаки и лишь потом смотрели повтор. А будь счёт 2:0 в пользу Лацио всё бы сложилось иначе
    2) Симуляция Мертенса и гол после розыгрыша липового штрафного
    3) Автогол Уолесса - непруха.
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