«Наполи» отправил четыре мяча в ворота «Лацио»

«Наполи» одержал победу над «Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Лацио» 4:1 (1:1)
Голы: Кальехон 43, Уоллес 52 (автогол), Зелински 55, Мертенс 72 - де Врей 3.
«Наполи»: Рейна, Кулибали, Мариу, Тонелли, Хисай, Аллан (Рог 81), Гамшик (Зелински 46), Жоржиньо, Кальехон (Маджо 83), Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Уоллес, Альберто (Кайседо 62), Лейва (Нани 67), Лулич (Джордан Лукаку 61), Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Лейва 42, Милинкович-Савич 45, де Врей 63.
Судья: Лука Банти.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Милан» разгромил СПАЛ на выезде.
Потеребенькай на икону Леонида и не скучай. Аха-ха)
Потеребенькай на икону Леонида и не скучай. Аха-ха)
Скоро вас переименуют в айтекилону. Аха-ха)
Скоро вас переименуют в айтекилону. Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Пока побеснуйтесь на радость интеристам)
Пока побеснуйтесь на радость интеристам)
И да. Баня соккера это просто сказка. Модеры оскорбляются почище кисейных барышень.
И да. Баня соккера это просто сказка. Модеры оскорбляются почище кисейных барышень.
Три ключевых эпизода:
1) При счёте 1:0 в пользу Лацио не дали реализовать выход 1 на 1 Имобиле. Был зафиксирован липовый офсайд. И это странно, ведь есть ВАР, если бы повтор показал офсайд отменили бы взятие ворот. Но нет, только Наполи давали закончить атаки и лишь потом смотрели повтор. А будь счёт 2:0 в пользу Лацио всё бы сложилось иначе
2) Симуляция Мертенса и гол после розыгрыша липового штрафного
3) Автогол Уолесса - непруха.
Три ключевых эпизода:
1) При счёте 1:0 в пользу Лацио не дали реализовать выход 1 на 1 Имобиле. Был зафиксирован липовый офсайд. И это странно, ведь есть ВАР, если бы повтор показал офсайд отменили бы взятие ворот. Но нет, только Наполи давали закончить атаки и лишь потом смотрели повтор. А будь счёт 2:0 в пользу Лацио всё бы сложилось иначе
2) Симуляция Мертенса и гол после розыгрыша липового штрафного
3) Автогол Уолесса - непруха.