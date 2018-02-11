Источник: Луис Энрике готов поработать в Англии

По информации источника, близкого к бывшему наставнику «Барселоны» Луису Энрике, специалист готов вернуться на тренерскую должность и желает попробовать свои силы в Англии.
Местные СМИ уже не первую неделю приписывают «Челси» и «Арсеналу» интерес к испанцу. Запала Антонио Конте не хватило на второй сезон, эпоха Арсена Венгера также подходит к концу.
Напомним, что Луис Энрике остается без работы с лета 2017 года.
Слишком самоуверенным, как Гвардиола в свой первый сезон, он не будет.
Слишком самоуверенным, как Гвардиола в свой первый сезон, он не будет.