Источник: Луис Энрике готов поработать в Англии

По информации источника, близкого к бывшему наставнику «Барселоны» Луису Энрике, специалист готов вернуться на тренерскую должность и желает попробовать свои силы в Англии.

Местные СМИ уже не первую неделю приписывают «Челси» и «Арсеналу» интерес к испанцу. Запала Антонио Конте не хватило на второй сезон, эпоха Арсена Венгера также подходит к концу.

Напомним, что Луис Энрике остается без работы с лета 2017 года.