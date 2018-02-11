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Источник: Луис Энрике готов поработать в Англии

сегодня, 11:27

По информации источника, близкого к бывшему наставнику «Барселоны» Луису Энрике, специалист готов вернуться на тренерскую должность и желает попробовать свои силы в Англии.

Местные СМИ уже не первую неделю приписывают «Челси» и «Арсеналу» интерес к испанцу. Запала Антонио Конте не хватило на второй сезон, эпоха Арсена Венгера также подходит к концу.

Напомним, что Луис Энрике остается без работы с лета 2017 года.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:05
Есть мнение что Энрике -Пустышка.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:04
Челси ждёт нового Тренера!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:58
Луис Энрике реально оценивает свои возможности.
Слишком самоуверенным, как Гвардиола в свой первый сезон, он не будет.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 11:29
для начала пусть попробует с Эвертоном,Стоком или Хадерсфилдом! до Арсенала и Ливерпуля он ещё не дорос!
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