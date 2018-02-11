«Манчестер Сити» готов заплатить за Иско 100 млн долларов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Иско. По слухам, «горожане» готовы заплатить за футболиста 100 миллионов долларов.
Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны «Манчестер Юнайтед».
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Иско. По слухам, «горожане» готовы заплатить за футболиста 100 миллионов долларов.
Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны «Манчестер Юнайтед».
Да и зачем МС торопиться? После ЧМ ещё кто-то новый может блеснуть и этого игрока можно будет забрать за мЕньшие деньги.
Да и зачем МС торопиться? После ЧМ ещё кто-то новый может блеснуть и этого игрока можно будет забрать за мЕньшие деньги.
Другое дело что Черкизон не его команда и Алжирян не его физрук.
Другое дело что Черкизон не его команда и Алжирян не его физрук.