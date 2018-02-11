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«Манчестер Сити» готов заплатить за Иско 100 млн долларов

вчера, 18:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Иско. По слухам, «горожане» готовы заплатить за футболиста 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:39
Пусть спасибо скажут , больше он и не стоит
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 21:20
Пахахаха . Они по такой цене защитников покупают , и за такую же цену хотят купить одного из лучших в мире полузащитников ? А вообще зачем он им ? У них итак полно полузащитников . Пусть развивают Бернардо Сильву , он в Монако, ничем не уступал Иско
4ever Ars
4ever Ars
вчера в 20:34
Нужно больше золота!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:50
Это 81 млн евро. Его за такую цену, никто и никогда не отдаст))
Кlassе
Кlassе
вчера в 19:43
Пхах) 100 это очень мало. Его цена от 180 где то)
Pancher_95
Pancher_95 ответил Borusik1975
вчера в 19:31
Можно было бы дембеле купить за 100, но Дортмунд нашел лохов похлеще которые отпихнули 120 за травмированного игрочишка
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
вчера в 19:10
ору с диванных соккеровских мамкиных аналитиков, так беспокоятся за деньги м.с будто это их инвестиции ахахах
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 19:09
Даю 100 миллионов белорусских рублей
grafff
grafff
вчера в 19:04
Нормальная цена
Borusik1975
Borusik1975
вчера в 18:58
100 лямов за это унылое ...
mphuZ
mphuZ
вчера в 18:49
Не стоит он таких денег))
Да и зачем МС торопиться? После ЧМ ещё кто-то новый может блеснуть и этого игрока можно будет забрать за мЕньшие деньги.
Kumertau
Kumertau
вчера в 18:48
у одних валюта евро, у других фунты, при чем тут доллары
Faustello
Faustello
вчера в 18:43
Заветные сны агентов Дзюбы )))
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 18:39
старый сайт в сто раз супер...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:39
Максимум аренда. Реал летом будет перестраиваться(может и капитально),так что Иско в новом формате может стать основной фигурой,вместе с Асенсио(может и Хамес вернётся)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 311
вчера в 18:33
311:
А лысый? Его физрук?)
Да.
311
311 ответил вoлгoдoн
вчера в 18:32
вoлгoдoн:
Он того стоит. Другое дело что Черкизон не его команда и Алжирян не его физрук.
А лысый? Его физрук?)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 18:29
Да и тем более Зидан его не отпустит, выходит что утка
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 18:26
Бред, в полузащите ему места не будет. Моур же его хочет, впарьте за 900 млн
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 18:25
Он того стоит.
Другое дело что Черкизон не его команда и Алжирян не его физрук.
mntr13
mntr13
вчера в 18:24
Круто
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