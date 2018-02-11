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«Ман Сити» лидирует по среднему количеству очков за матч в топ-лигах Европы

вчера, 21:32

«Манчестер Сити» в 27 турах АПЛ одержал 23 победы, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл. Это дает подопечным Хосепа Гвардиолы в среднем 2,67 очка за игру, что является лучшим результатом в топ-5 лигах Европы.

На втором месте до сегодняшнего дня шла «Барселона», но сыграв вничью с «Хетафе», каталонцы несколько ухудшили свой средний показатель по очкам, и теперь он равен 2,57. А на вторую позицию поднялся «Наполи», у которого 2,62 очка после 24 встреч.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Mamaev
вчера в 22:39
Mamaev:
Сильнейшая лига АПЛ, ага
АПЛ как минимум самая зрелищная лига в мире
dimagas1
dimagas1 ответил Mamaev
вчера в 21:58
Mamaev:
Сильнейшая лига АПЛ, ага
Ну а какая тогда?Лол-лига, 2-я команда которой с группы не выходит в ЛЧ?)))
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Остапчук 67
вчера в 21:48
Остапчук 67:
Лига чемпионов важнее, чем лидерство в этом рейтинге. Хотя, добиться такого результата в АПЛ дорогого стоит.
Одно время бытовало мнение,что для англов АПЛ почетнее ЛЧ. Такое я нередко читал на этом сайте.
Сейчас возможно приоритеты изменились)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:41
Лига чемпионов важнее, чем лидерство в этом рейтинге.
Хотя, добиться такого результата в АПЛ дорогого стоит.
lexatver
lexatver
вчера в 21:39
Да проста там каталанский физрук пришол на фсё гатовое! с таким саставом и я все выиграю! вот у других тренеров нет таких крутых играков и паэтому пеп физрук! (типикал глор реала)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 21:37
Добавили эту инфу, чтобы глорики МЮ вообще сегодня не смогли заснуть?
Mamaev
Mamaev
вчера в 21:36
Сильнейшая лига АПЛ, ага
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