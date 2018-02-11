«Ман Сити» лидирует по среднему количеству очков за матч в топ-лигах Европы

«Манчестер Сити» в 27 турах АПЛ одержал 23 победы, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл. Это дает подопечным Хосепа Гвардиолы в среднем 2,67 очка за игру, что является лучшим результатом в топ-5 лигах Европы.

На втором месте до сегодняшнего дня шла «Барселона», но сыграв вничью с «Хетафе», каталонцы несколько ухудшили свой средний показатель по очкам, и теперь он равен 2,57. А на вторую позицию поднялся «Наполи», у которого 2,62 очка после 24 встреч.