«Рома» разобралась с «Беневенто» и потеснила «Лацио» с 4-го места

В поединке 24-го тура Серии А «Рома» разгромила «Беневенто», обогнав в таблице «Лацио», который накануне проиграл «Наполи».
Рим, стадион «Олимпико».
«Рома» - «Беневенто» - 5:2 (1:1)
Голы: Фасио 25, Джеко 57, Юндер 61, 74, Дефрель 90+2 (пен) — Гильерме 7, Бриньола 76.
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Юндер (Де Росси 82), Стротман, Перотти (Шик 89), Жерсон, Эль-Шаарави (Дефрель 56), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Беневенто»: Пуджони, Венути, Летициа (Санья 72), Гимсити, Коста, Д'Алессандро (Ломбарди 60), Виола, Джуричич (Дель Пинто 78), Сандро, Гильерме, Бриньола.
Главный тренер: Роберто Де Зерби.
Судья: Джанлука Манганьелло.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.