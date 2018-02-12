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«Рома» разобралась с «Беневенто» и потеснила «Лацио» с 4-го места

сегодня, 00:41
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)5 : 2Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоМатч завершен

В поединке 24-го тура Серии А «Рома» разгромила «Беневенто», обогнав в таблице «Лацио», который накануне проиграл «Наполи».

Рим, стадион «Олимпико».

«Рома» - «Беневенто» - 5:2 (1:1)
Голы: Фасио 25, Джеко 57, Юндер 61, 74, Дефрель 90+2 (пен)Гильерме 7, Бриньола 76.

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Юндер (Де Росси 82), Стротман, Перотти (Шик 89), Жерсон, Эль-Шаарави (Дефрель 56), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Беневенто»: Пуджони, Венути, Летициа (Санья 72), Гимсити, Коста, Д'Алессандро (Ломбарди 60), Виола, Джуричич (Дель Пинто 78), Сандро, Гильерме, Бриньола.
Главный тренер: Роберто Де Зерби.

Судья: Джанлука Манганьелло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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