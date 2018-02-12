Моуриньо готов обменять Де Хеа на Крооса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо согласен отпустить Давида Де Хеа в «Реал». Португальский специалист готов рассмотреть вариант с обменом игроков - Де Хеа уходит в «Реал», а в обратном направлении переходит Тони Кроос. При этом «сливочные» еще должны будут заплатить какие-то деньги.