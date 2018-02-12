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Моуриньо готов обменять Де Хеа на Крооса

вчера, 20:34

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо согласен отпустить Давида Де Хеа в «Реал». Португальский специалист готов рассмотреть вариант с обменом игроков - Де Хеа уходит в «Реал», а в обратном направлении переходит Тони Кроос. При этом «сливочные» еще должны будут заплатить какие-то деньги.

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Все комментарии
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 01:46
Такого обмена не будет, а Де Хеа пусть сам решает за какой клуб выступать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:08
Да пошел он! Особенно тупой вообще крышу потерял? Навас неплох в рамке, просто оборону надо усилить!
Крооса им захотелось)))
war4ar
war4ar
сегодня в 00:07
У Моуринью губа не дура ))Крооса он захотел ))разбежался ..пусть матичами погбами и эррерарми играет , супер вратаря пусть оставит себе
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:03
отдаём ДеХея,получаем,Роналду,Крооса, Рамоса и ещё Доплату)
lobsterdam
lobsterdam ответил Fits Fits
вчера в 23:58
Fits Fits:
Маур уже не знает, кого купить, чтобы игра пошла... По-моему ему надо свои мозги обменять... Все варианты игры закончились... А имеющиеся не дают желаемого результата... А боссам показать надо, но нечего... кроме авто...
второе место как ни крутите и что бы вы там ни пели о чем -то и говорит само за себя, а все остальное жалкие никчемные сплетни про автобус и физрука просто детский лепет!
lobsterdam
lobsterdam ответил Сантус
вчера в 23:56
Сантус:
Дырку Вам от бублика, а не Кросса!!)И передайте псу вашему ДеХеа пламенный привет...https://www.youtube.com/watch?v=VDYvCidGSsI
никчемный крос! и даром не нужен этот андердог! разве его можно сравнить с Давидом?
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 23:52
Не думаю что Кросс идиот, что-бы переходить к Моуру.
Dani Kalop
Dani Kalop
вчера в 23:44
myst5
myst5
вчера в 23:31
Уберите его быстрее пока он окончательно не похоронил мю
Антибиотик111
Антибиотик111
вчера в 22:39
Бред
mntr13
mntr13
вчера в 22:32
И холодильник в придачу
kust07
kust07
вчера в 22:22
Бартер-новая мода в футболе
Dream game
Dream game
вчера в 21:50
Все ему не хватает деталей для автобуса, сколько же еще нужно потратиться
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:42
Хеа обидется
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:35
Зачем только контракт с Моуриньо продлили, теперь долго этот позор терпеть.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 21:34
Де Хея конечно хорош, но не хотелось бы что бы Кросса отдавали. Вот Бензему отдать можно, и доплатить немного))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:25
Лучше бы самого Маура обменять на Зидана!
Fits Fits
Fits Fits
вчера в 21:23
Маур уже не знает, кого купить, чтобы игра пошла...
По-моему ему надо свои мозги обменять...
Все варианты игры закончились...
А имеющиеся не дают желаемого результата...
А боссам показать надо, но нечего... кроме авто...
Сантус
Сантус
вчера в 21:10
Дырку Вам от бублика, а не Кросса!!)И передайте псу вашему ДеХеа пламенный привет...
cska.78
cska.78
вчера в 21:09
Надо самого Моуриньо обменять!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:07
какой Кросс, что за бред, зачем он ему
neomessi
neomessi
вчера в 21:05
Бредищеееее, иногда моур бывает тупым но не в этот раз.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:01
Очередная жирная утятина!
Saang
Saang
вчера в 20:57
dimagas1
dimagas1
вчера в 20:55
Ну а наф им Кросс?У них игроки такого плана есть.
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 20:53
Всё равно, что сердце обменять на мозг.
311
311
вчера в 20:51
Это будет большой ошибкой Моуриньо!)
bexxx
bexxx
вчера в 20:49
Скорее вранье зачем им кросс?
Movenpick
Movenpick
вчера в 20:48
Моуриньо деньги собирает)
Foxes
Foxes
вчера в 20:44
Дайте ему поработать.
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