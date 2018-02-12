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Португальцы попросили номера с PlayStation на ЧМ-2018

вчера, 21:13

Сборная Португалии, которая будет базироваться в Кратово во время ЧМ-2018, попросила в каждый из номеров на базе поставить плазменные панели и игровые приставки, чтобы футболисты могли играть друг с другом по сети.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Несколько полей и идеальный газон - это еще не все требования представителей сборной Португалии. Также они попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети, думаю, что играть они будут в футбол», - сказал Терюшков.

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW
сегодня в 01:25
попозже, когда освоятся, будут еще и девочек в номер заказывать
Dream game
Dream game
вчера в 22:02
Кристина будет пенальти отрабатывать
ДСА
ДСА
вчера в 21:39
Платите бабки и играйте.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 21:33
Выиграют Крестине там кубок и поедут домой)
311
311
вчера в 21:33
Будут тренироваться в плэйстэйшне чтобы без травм!)
ArtNow
ArtNow
вчера в 21:27
Хоть где-то на новичке выйграют ЧМ
Сантус
Сантус
вчера в 21:18
Да в принципе поля зачем?Зарежутся со всеми в PS не выходя из номеров....
Saang
Saang
вчера в 21:17
Это чтоб Роналду мог после вылета сборной выиграть ЧМ в FIFA?)
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