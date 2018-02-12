Португальцы попросили номера с PlayStation на ЧМ-2018

Сборная Португалии, которая будет базироваться в Кратово во время ЧМ-2018, попросила в каждый из номеров на базе поставить плазменные панели и игровые приставки, чтобы футболисты могли играть друг с другом по сети.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Несколько полей и идеальный газон - это еще не все требования представителей сборной Португалии. Также они попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети, думаю, что играть они будут в футбол», - сказал Терюшков.