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Кьеллини: «Кейн – один из лучших в мире форвардов, но „Тоттенхэм“ – это не только Кейн»

сегодня, 04:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм22:45 Не начался

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отдал должное команде соперника и, в частности, форварду «шпор» Харри Кейну:

«Он стал намного сильнее. Кейн не только забивает мячи, он работает и играет на команду. Это, безусловно, одна из лучших „девяток“ в мире, и „Тоттенхэму“ повезло иметь такого игрока в своём составе, ведь мы говорим о редком товаре.

Но нельзя думать о том, как ты будешь в одиночку останавливать такого игрока, как Кейн. Меня интересует то, как „Ювентус“ будет останавливать весь „Тоттенхэм“, потому что эта команда – нечто большее, чем просто Кейн. Они отлично действуют в атаке и забивают много голов».

Кейн, в свою очередь, отметил высокий уровень игры «Ювентуса» в обороне.

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Все комментарии
SWANSEA CITY
SWANSEA CITY
сегодня в 09:13
Заруба сегодня будет конкретная.
cannongun
cannongun
сегодня в 08:23
мерси за лестные слова. прав, одна деревяшка не вытащит
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:18
Хороший матч намечается.
амурец
амурец
сегодня в 05:27
вот и надо Кьеллини сдержать Кейна
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