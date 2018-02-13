Кьеллини: «Кейн – один из лучших в мире форвардов, но „Тоттенхэм“ – это не только Кейн»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отдал должное команде соперника и, в частности, форварду «шпор» Харри Кейну:

«Он стал намного сильнее. Кейн не только забивает мячи, он работает и играет на команду. Это, безусловно, одна из лучших „девяток“ в мире, и „Тоттенхэму“ повезло иметь такого игрока в своём составе, ведь мы говорим о редком товаре.

Но нельзя думать о том, как ты будешь в одиночку останавливать такого игрока, как Кейн. Меня интересует то, как „Ювентус“ будет останавливать весь „Тоттенхэм“, потому что эта команда – нечто большее, чем просто Кейн. Они отлично действуют в атаке и забивают много голов».

Кейн, в свою очередь, отметил высокий уровень игры «Ювентуса» в обороне.