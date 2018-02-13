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Моуриньо хочет продать Смоллинга и Джонса

сегодня, 09:09

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо разочарован действиями защитников своей команды, а потому намерен летом как следует обновить оборонительную линию.

В первую очередь Моуриньо планирует избавиться от центрбеков Криса Смоллинга и Фила Джонса, которые, по мнению португальца, не тянут уровень «Юнайтед». На их место будут куплены исполнители более высокого класса.

В то же время МЮ планирует продлить контракт с левым защитником Люком Шоу, который сумел доказать Моуриньо свою полезность.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:16
Команда Маура это 80 процентов сборного гуталина.Отнять этих двух, подкупить пару-- тройку с рабовладельческого корабля, и будет полный набор истинных манчестерских англичан.
Viduka
Viduka ответил Red_team
сегодня в 12:13
Red_team:
Хватит под САФа ровнять, это был уникальный тренер, с Эвансами, Флетчерами и Аланами Смитами только он мог выигрывать АПЛ
Всё познается в сравнении.
Red_team
Red_team ответил Viduka
сегодня в 11:26
Viduka:
Под исполнителями "более высокого класса" подразумеваются игроки типа Линделефа?:) Фергюсон в последний сезон обходился косячным Эвансом, престарелым Фердинандом и больным Видичем, и тем не менее выиграл чемпионат. Моуриньо лучше бы разочаровывался собственными действиями.
Хватит под САФа ровнять, это был уникальный тренер, с Эвансами, Флетчерами и Аланами Смитами только он мог выигрывать АПЛ
Red_team
Red_team
сегодня в 11:22
Это восхитительно, надеюсь, что это правда
Viduka
Viduka
сегодня в 11:21
Под исполнителями "более высокого класса" подразумеваются игроки типа Линделефа?:) Фергюсон в последний сезон обходился косячным Эвансом, престарелым Фердинандом и больным Видичем, и тем не менее выиграл чемпионат. Моуриньо лучше бы разочаровывался собственными действиями.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:50
Асабливый разрушитель... )))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:21
Моуриньо слишком переменчив для того, чтобы руководить топ-командой.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:07
Будет очень глупо,Джонс хорош,Смоллинг для запаса нормальный игрок, скорее Линделеф, Рохо или Блинд уйдет чем они,если брать нового защитника
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:57
в топку! вест бромидж ждет!
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 09:40
Смоллинга давно пора гнать, а вот Джонса то за что. Он ведь один из лучших в этом сезоне.
Он и Эррера подкупают своим азартом и трудолюбием.
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 09:30
Моур: Пока не развалю МЮ никуда не уйду!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 09:21
Сам себя продай,хватит позорить МЮ,будь мужиком свали оттуда...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:21
И это только начало его продаж
drug01
drug01
сегодня в 09:17
Он слишком долго строит команду
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 09:16
И попросить у боссов мю лямов 250 на цз
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