Моуриньо хочет продать Смоллинга и Джонса

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо разочарован действиями защитников своей команды, а потому намерен летом как следует обновить оборонительную линию.

В первую очередь Моуриньо планирует избавиться от центрбеков Криса Смоллинга и Фила Джонса, которые, по мнению португальца, не тянут уровень «Юнайтед». На их место будут куплены исполнители более высокого класса.

В то же время МЮ планирует продлить контракт с левым защитником Люком Шоу, который сумел доказать Моуриньо свою полезность.