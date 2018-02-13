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19-летний футболист «Тосно» высморкался в пятитысячную купюру

вчера, 15:53

Полузащитник «Тосно» Станислав Манаев в своем Инстаграме выложил видео, где он высмаркивается в пятитысячную купюру. Вскоре после публикации видео было удалено, однако ролик быстро начал распространяться в Сети. 

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», - подписал видео 19-летний футболист.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин также частенько шокирует общественность своими поступками.

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Все комментарии
Иван Желнов
Иван Желнов
вчера в 23:43
Малолетка быдлёныш
Саня Локомотив
Саня Локомотив
вчера в 22:38
У них там в ленинградском регионе вирус чтоли какой-то ходит,что у всех мозги прогнивают???
МКС
МКС
вчера в 22:36
У каждого человека шутки от их положения зависят. Вот Дзюба например получает 1000 рублей в МИНУТУ!!! Че ему, ну или им всем эти бамажки? Так туалетная бумага.
Agamaga
Agamaga
вчера в 22:33
Бездарнный футболист и такие же поступки.
sir_Alex
sir_Alex ответил Борисыч1
вчера в 21:36
Борисыч1:
Как обычно, журналюги раздули из мухи слона. "На видео происходит обычный юмор с фальшивой купюрой "билет банка приколов". Сегодня мы вылетели на двухнедельный сбор в Крымск, и решили снимать блог сборов, такое есть у некоторых команд. Там это делают специальные люди, но у нас нет такого персонала, мы делаем все сами, из своих аппаратов. Сами понимаете, без юмора видео не будет веселым. Просто снялось в Instagram, где много людей, ищущих провокации или подобные вещи", - заявил футболист.Он отметил, что в молодежке нет зарплат и нет таких денег, чтобы разбрасываться ими. По его словам, там играют ребята из обычных семей.По его словам, возможно, шутка получилось не очень удачной, но "у молодых юмор своеобразный и далеко не всем понятный".
Фальшивая или нет, человеку голова дана не только для того, чтобы в неё кушать. Думать надо! А шутка так себе. Если это и впрямь шутка.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 20:19
идиотский поступок
Игорь Копытько
Игорь Копытько
вчера в 20:07
сразу видно путинское воспитание и ценности . вырастили смену
Борисыч1
Борисыч1 ответил Даниил Корохов
вчера в 19:40
Даниил Корохов:
Прочитав твой комментарий, понял что в нем есть смысл, скорее всего это действительно не удачная шутка... но осадок все равно остался...
Просто с возрастом люди становятся добрее, и по-другому реагируют на глупость и необдуманные поступки молодёжи. К сожалению, видимо, у меня уже этот возраст.
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил Борисыч1
вчера в 19:22
Борисыч1:
Ты что имеешь в виду? Инстаграмм, который выложил Соккер, или сайт, который выложил я? Что из этого желтее? Можешь ещё кучу сайтов найти, если пошевелишься. Где ролик называется шуточным, spb247.ru, news.ru, ura.news - к примеру. Все сайты защищённые, если ты в курсе, что это такое. Вот ещё цитата, например: - «Это фальшивка, и обычный смешной видос, нам в молодежке не платят, работаем параллельно тренировкам, и просто живем за счет приколов, это нормально для молодых, а вам не понять это, сразу весь гнев на футбол сливаете, а он тут не причем»,
Прочитав твой комментарий, понял что в нем есть смысл, скорее всего это действительно не удачная шутка... но осадок все равно остался...
Кайзер Созе
Кайзер Созе
вчера в 19:20
Какой 56ьный поступок не сделаешь ради хайпа, а Панина всеровно не переплюнешь))))
Даниил Корохов
Даниил Корохов
вчера в 19:16
И это, если можно так сказать футболист, Тосно - клуба, который вчера выступал в ФНЛ... вы еще верите в будущее нашего футбола?!
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 19:14
Видать у парня мутация пошла обратная, из человека обратно в обезьяну стал превращаться.
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
вчера в 19:01
Наказать!
112910415
112910415
вчера в 18:08
примерно так же умён, как А.Кокорин
Слайш
Слайш
вчера в 17:54
шакал.. слов нет других.
Misharstan
Misharstan
вчера в 17:42
безмозглый молокосос
Борисыч1
Борисыч1 ответил DXTK
вчера в 17:36
Ты что имеешь в виду? Инстаграмм, который выложил Соккер, или сайт, который выложил я?
Что из этого желтее?
Можешь ещё кучу сайтов найти, если пошевелишься. Где ролик называется шуточным,
spb247.ru, news.ru, ura.news - к примеру. Все сайты защищённые, если ты в курсе, что это такое.
Вот ещё цитата, например: - «Это фальшивка, и обычный смешной видос, нам в молодежке не платят, работаем параллельно тренировкам, и просто живем за счет приколов, это нормально для молодых, а вам не понять это, сразу весь гнев на футбол сливаете, а он тут не причем»,
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 17:27
только в таких ситуациях многие начинают по настоящему понимать что лимит это самая большая чушь в футболе.)
Борисыч1
Борисыч1 ответил DXTK
вчера в 17:13
Сам читай
http://www.yaplakal.com/forum3/st/0/topic1740310.html
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 17:10
Половина пенсии пенсионеров..Думать надо прежде, чем выкладывать такое, хоть и купюра фальшивая. Как же они далеки от простого народа..Пипец.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:09
Мда, даже как то не верится в такое! Очередной российский мажор - футболист? Когда же все это закончится....И лучше бы ничего не добавлял в плане комментариев к такому поступку!
Saang
Saang
вчера в 17:07
Истинный Сын Питера
azures
azures
вчера в 17:06
Наверняка, воспитанник спартака.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 17:04
Он из чертаново, а там много отбитых))
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 17:03
БОЛОТА И БЛИЗОСТЬ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ ОСТАТКИ МОЗГА ПРЕВРАТИЛО В ДЕР......
амурец
амурец
вчера в 16:58
убрать лимит что бы этот недоносок попробовал бы пробиться в состав и получал зарплату действительно за игру, а не за паспорт
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 16:49
Как обычно, журналюги раздули из мухи слона.

"На видео происходит обычный юмор с фальшивой купюрой "билет банка приколов". Сегодня мы вылетели на двухнедельный сбор в Крымск, и решили снимать блог сборов, такое есть у некоторых команд. Там это делают специальные люди, но у нас нет такого персонала, мы делаем все сами, из своих аппаратов. Сами понимаете, без юмора видео не будет веселым. Просто снялось в Instagram, где много людей, ищущих провокации или подобные вещи", - заявил футболист.Он отметил, что в молодежке нет зарплат и нет таких денег, чтобы разбрасываться ими. По его словам, там играют ребята из обычных семей.По его словам, возможно, шутка получилось не очень удачной, но "у молодых юмор своеобразный и далеко не всем понятный".
mntr13
mntr13
вчера в 16:47
Балбес
Faustello
Faustello
вчера в 16:46
Ну что сказать - оторванный от реальности, мало думающий, эгоистичный паспорт.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:42
Сморкаются в купюры; будущие летчики снимаются полуобнаженными; в "Дом-2" проходят кастинги по всей стране и желающих принять участие в нем тысячи; молодые не читают книги, а часами смотрят в гаджеты; у многих из них никакого будущего, так как кроме охранников, менеджеров и продавцов, идти некуда. Еще перечислить или хватит?...
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