19-летний футболист «Тосно» высморкался в пятитысячную купюру

Полузащитник «Тосно» Станислав Манаев в своем Инстаграме выложил видео, где он высмаркивается в пятитысячную купюру. Вскоре после публикации видео было удалено, однако ролик быстро начал распространяться в Сети.



«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», - подписал видео 19-летний футболист.



Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин также частенько шокирует общественность своими поступками.