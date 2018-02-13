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Хавбек «Юргордена» сообщил, что он переходит в «Урал»

вчера, 20:36

В ближайшее время состав «Урала» пополнит полузащитник шведского «Юргордена» Отман Эль-Кабир. Об этом сообщил сам нидерландский футболист с марокканскими корнями:

«Клубы согласовали сделку, мне осталось только пройти медосмотр и подписать контракт. Я отправлюсь в Россию сегодня или завтра.

Изначально так и планировалось — я приеду в „Юргорден“, проявлю себя здесь, а потом отправлюсь играть за границу. Российский чемпионат несколько недооценен, там много хороших клубов, к тому же это плацдарм, чтобы двигаться дальше. Это хороший шаг.

В России холодно. Я проверял, в эти дни здесь минус 17. Хотя слышал, что летом жарко. С этим можно жить. Главное — успешно играть в футбол. Все будет хорошо».

Напомним, что на днях «Урал» отправил в аренду двух полузащитников.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:23
Еще один гостарбайтер
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:46
Возможно поможет клубу задержаться в Премьер лиги
Новочек
Новочек
вчера в 21:34
как удалить свой профиль?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:33
Удачи в России!
Niko Ason
Niko Ason
вчера в 21:09
Брулин
Брулин
вчера в 21:07
Добро пожаловать. Новички это хорошо.
Аквила
Аквила
вчера в 20:58
Пробуй...Промес тут вырос-есть на кого ровняться.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:50
"Урал" не дремлет.
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