Хавбек «Юргордена» сообщил, что он переходит в «Урал»

В ближайшее время состав «Урала» пополнит полузащитник шведского «Юргордена» Отман Эль-Кабир. Об этом сообщил сам нидерландский футболист с марокканскими корнями:

«Клубы согласовали сделку, мне осталось только пройти медосмотр и подписать контракт. Я отправлюсь в Россию сегодня или завтра.

Изначально так и планировалось — я приеду в „Юргорден“, проявлю себя здесь, а потом отправлюсь играть за границу. Российский чемпионат несколько недооценен, там много хороших клубов, к тому же это плацдарм, чтобы двигаться дальше. Это хороший шаг.

В России холодно. Я проверял, в эти дни здесь минус 17. Хотя слышал, что летом жарко. С этим можно жить. Главное — успешно играть в футбол. Все будет хорошо».

Напомним, что на днях «Урал» отправил в аренду двух полузащитников.